El posible once del Betis ante el Eibar

Los estadios de fútbol continúan vacíos por la pandemia de coronavirus, aspecto a que a buen seguro agradecerá el Betis de cara a su encuentro ante el Eibar de este lunes, ya que después del sonrojarte 4-0 encajado contra el Athletic de Bilbao, el choque contra los armeros se hubiera convertido en un juicio popular para los verdiblancos.

Autocrítica ha sido la palabra más repetida desde entonces, reflexiones que cabe esperar hayan cundido en un Pellegrini y que dé con la tecla para frenar la sangría defensiva.

A priori, y según las palabras desprendidas por el chileno en rueda de prensa, en las que defendió el estilo y la filosofía del equipo, no se espera un cambio radical en un once que puede repasar en la galería que acompaña la información. Con la baja de Bravo, habrá novedades en la portería y, por supuesto, la de Fekir, una vez recuperado el francés de las molestias que le impidieron estar disponible en Barcelona y Bilbao y apunta a un once que