La dura autocrítica de Guardado: "Así no vamos a ningún lado"

Claro, muy claro, se expresaba Andrés Guardado a la conclusión del encuentro para explicar la situación del Betis tras su tercera derrota consecutiva, sin poner paños calientes a la pobre imagen ofrecida por los verdiblancos ante el Eibar.

"Es muy dura, estamos entrando en una dinámica que a nadie nos gusta. Somos conscientes de eso, es momento de aguantar, de tragar, de hacer una autocrítica muy profunda y querer sacar esto adelante. Estamos en un momento de inflexión, de decidir hacia dónde queremos llevar la temporada y creo que estamos a tiempo", explicó el mexicano, cuya primera titularidad no fue la solución para darle más consistencia al equipo.

"Estamos acusando desgraciadamente una falta de concentración defensiva, con muchísimos errores individuales que no están costando muchos goles. Hoy nos marcan con una pelota parada y un penalti. Eso te dice que no estamos defendiendo como tenemos que defender, los números están ahí. Es momento de hacer autocrítica y saber que así no vamos a ningún lado", añadió con rostro serio el futbolista mexicano, quien reconoció los nervios que muestra el equipo en cada partido.

"Hay que aceptar que perdimos un par de pelotas en la salida y ya empezamos a no querer fallar, a abusar de la pelota larga, que no es nuestro juego, es una evidencia que no estamos cómodos con ese juego. Hay que sacar nuestras virtudes y así estaremos más cerca de ganar los partidos", añadió.

¿Pero cuál es la solución? Guardado, de momento, apuesta por el carácter, más allá de consideraciones futbolísticas. "Si yo tuviera la tecla... Hay que sacarlo con personalidad, con carácter y con compromiso. Después, cuando vengan los resultados positivos, tomaremos confianza y sacaremos nuestro mejor fútbol, pero ahora hay que sacarlo con garra y con compromiso para ir a jugar contra Osasuna y sacar el resultado", sentenció.