El exbético Inui y dos sevillistas, como amenazas

Un viejo conocido de la afición bética, el japonés Takashi Inui (32), regresa este lunes al Benito Villamarín, ya que José Luis Mendilibar confirmó que está en la convocatoria de la SD Eibar y que tendrá la posibilidad de "jugar de titular o tener minutos, porque es un futbolista que al equipo le viene bien".

En su primera etapa como armero le vino mucho mejor y, tanto es así, que propició que Quique Setién se fijase en su juego y que el nipón acabase terminando en Heliópolis a coste cero. Ángel Haro, eso sí, le prometió a la presidente del club vasco que, si acababa traspasándole a un tercer club, le daría un trozo del pastel. No fue así, porque Inui no cuajó en Sevilla y acabó desapareciendo de las alineaciones, también porque el técnico cántabro se decantó por un esquema sin extremos.

Este lunes, Inui vuelve a ser amenaza para un Betis al que se ha enfrentado hasta en ocho ocasiones, con un balance de tres victorias, otros tantos empates y dos derrotas. Nunca le ha hecho gol, pero la pasada temporada, en el Eibar-Betis, le dio una asistencia a Fabián Orellana.

La irrupción de Bryan Gil

Parece, no obstante, que la mayor amenaza para la goleada zaga verdiblanca va a ser un sevillista, un Bryan Gil que está rindiendo a un gran nivel, tanto en el Eibar como en la sub 21, y que en Ipurúa ha sacado del extremo zurdo al nipón. Igualmente, se espera en el once de Mendilibar a otro jugador cedido por el Sevilla FC, un Alejandro Pozo que partiría como lateral diestro y que se las tendría que ver con Cristian Tello y Álex Moreno.