Pellegrini, el problema de "confianza" y su firme respuesta a una posible dimisión

Manuel Pellegrini no puso excusas tras la dura derrota de su Betis ante el Eibar. Para el chileno, la clave estuvo en la falta de confianza de un equipo que a poco que se vio exigido comenzó a cometer esos fallos individuales que en su opinión explican el mal momento del equipo. No queda otra que hacer autocrítica, pero para el técnico verdiblanco, lo primordial es recuperar esa confianza para creer en un estilo del que no hay rastro a día de hoy.

-¿Cuál es el mal de este Betis?

-Nos encontramos con un rival muy ordenado, con un fútbol muy agresivo, aunque partimos bastante bien, en los primeros 15 o 20 minutos tuvimos algunas llegadas. Después empezamos a perder balones porque ellos aprietan mucho, perdimos confianza y al final caemos en dos balones parados y creando realmente pocas ocasiones en campo contrario, producto de una falta de confianza.

-¿Cómo se encuentra tras este nuevo tropiezo?

-Preocupado, por supuesto. Cuando uno como técnico no encuentra las soluciones tiene que estar preocupado. Desgraciadamente seguimos cometiendo errores importantes, pero tenemos que estar más unidos que nunca y en cuanto agarremos más confianza el equipo va a volver a jugar como a comienzos de temporada.

-¿Y al vestuario cómo lo ve?

-Lo único que no le podemos criticar son las ganas de hacer las cosas. A lo mejor lo hicimos mal, empezamos a meter pelotazos, pero ganas al equipo no le faltan. Hemos entrenado bien y queríamos demostrar que lo de Bilbao fue puntual, pero no ha podido ser. Entre todos tenemos que buscar la solución, tratando de cometer menos errores. No puede ser que nos hayan marcado ya seis penales. Son cosas puntuales por las que perdemos los partidos.

-¿Echa en falta que se hicieran más fichajes en verano?

-No creo que sea momento ahora para quejarse del plantel. Hay equipo para jugar mejor de lo que estamos jugando.

-¿Y usted se plantea dar un paso al lado si no encuentra la solución?

-Mientras más dura se pone la marcha, más duro se pone el técnico. Las ganas es lo que menos me falta y mucho menos pienso en dar un paso al lado. Tenemos que retomar la confianza y estoy convencido de cuando eso suceda van a volver los rendimientos individuales de jugadores que sabemos que pueden hacerlo mejor.

-¿Están preparado para una dura semana de críticas?

-En esta profesión tenemos que aceptar las críticas cuando no se hacen las cosas bien. Nosotros también tenemos que hacer autocrítica. Regalamos muchos goles y hemos ido perdiendo una línea futbolística que teníamos muy clara. No hemos creado ocasiones y hemos dado facilidades atrás, así que hay que aceptar la crítica externa y hacer la propia para buscar soluciones.

-Usted dijo hace semanas que el equipo estaba en el camino correcto. ¿Dónde se encuentra ahora?

-Tras ganar en Valencia dije que estábamos en el camino correcto, hoy día está claro que no lo estamos. Hay que buscar la solución y es el trabajo del técnico encontrarla urgentemente y recobrar la confianza.

-¿Qué mensaje le manda a la afición?

-Los hinchas no están para ayudarnos pero tienen que estar seguros de que los jugadores lo están dando todo por la camiseta. Estamos en un bache de resultados y nos corresponde a todos buscar las soluciones.