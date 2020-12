Antonio Cordón, sobre Pellegrini, fichajes, su huella en el Betis, la actual crisis...

Antonio Cordón, director general deportivo del Betis, abordó la actual situación después de las dos últimas derrotas frente al Athletic y el Eibar en una entrevista realizada a los medios oficiales béticos, dejando certezas como su apoyo al vestuario y a Pellegrini; y dudas, al no referirse al inminente mercado invernal.

Cómo ha sido la vuelta: "Difícil. Complicado, pero hay que levantarse, ponerse a trabajar, con ganas de que llegue el próximo partido y de volver a dar alegrías que para eso estamos aquí".

Razones de la crisis: "Si lo supiera, no estaríamos hablando de esta situación. Obviamente, ha sido un mes complicado. Comenzamos con un equipo ilusionante. El fútbol es un deporte, donde ganas, pierdes o empatas. Son estados de ánimo. Quizá con ese primer resultado negativo, el equipo lo ha echado o ha notado la presión y a partir de ahí un par de partidos que hemos jugado francamente mal. Los últimos no han sido los partidos que esperábamos haber hecho. Y para eso estamos trabajando, para recuperar esas sensaciones del principio".

¿Solución?: "Las cosas no pasan del blanco al negro en un solo día. El deporte y el fútbol tiene esas cuestiones. Ocurren partidos que estás jugando muy mal y vas perdiendo, metes un gol y remontas. Trabajamos para tener un equilibrio, una línea. Tenemos que pasar por estas situaciones para crecer desde el grupo".

¿En qué se está incidiendo": "Estoy todos los días con el equipo. Está entrenando bien, con actitud, El trabajo es bueno. Estamos incidiendo en el aspecto mental. Dan el máximo, con su mentalidad y trabajo. No se le puede achacar falta de compromiso. Los jugadores están involucrados, trabajando mucho. Hay un componente emocional. Tenemos que superarlo por superar esa racha".

Los jugadores, los mismos ante el Valencia y el Elche que los últimos partidos: "Estaríamos más preocupados si no hubiésemos hecho esos partidos. Si hicimos esa racha, somos capaces de ello y nuestra misión es volver a esa senda".

Pellegrini: "Persona con mucha experiencia. Ha entrenado a grandísimos equipos, de los mejores. Esta ahora en un grandísimo equipo también. Es consciente que tiene que devolver la alegría a la afición. No es un camino fácil. Llevamos pocas jornadas, nos queda mucho y tenemos que reconducir. Está muy ilusionado. Es un reto, así como para mí. Ilusión como si estuviera comenzando su carrera, siendo conscientes del proyecto que tenemos entre manos y la magnitud que lleva el Betis. Por eso, está más ilusionado que nunca, en tener al club lo más arriba posible".

Proyecto: "Todo está muy justo. Ganas dos partidos, estás en la zona alta; pierdes dos, y te acercas abajo. Equilibrarnos, establecer una línea de resultados, no tener estas aristas que estamos teniendo. Ser fuertes en casa y sumar puntos fuera vamos a tener ese equilibrio que todos deseamos".

Fichajes: "No sólo el entrenador. Los directores deportivos pedimos hacer fichajes. Cuando llegan los mercados, uno quiere subsanar las deficiencias con jugadores que lo han hecho bien en otros equipos. Para eso se necesita invertir mucho dinero porque mejorar a los jugadores del Betis no es fácil. Eso se consigue con grandes cantidades y ya sabemos cómo están los mercados. El club, sabíamos que había que trabajar en otra línea y así lo hemos hecho para tener un equipo equilibrado. Parecido al año pasado con los ajustes que tenían que venir en unas circunstancias. Toca sacar rendimiento y con este equipo tenemos que ir a muerte. Son ciclos dentro de una misma temporada".

¿Responsables?: "Si tenemos que buscar culpables, Antonio Cordón. Si quiere buscar un culpable no tengo problemas en que el último mes no hemos logrado resultados. Hay que asumir. Lo asumo, Lo que está claro es que los jugadores que tengo los voy a defender a muerte. Lo que tenga que decirles, como esta mañana. se lo digo de puertas adentro. Fuera, tienen mi apoyo".

Cómo está el equipo: "Ellos sienten que no están haciendo bien las cosas, claro que les duele. Lo intentan y se esfuerzan, pero no tienen la respuesta a esos esfuerzos. Tenemos que ayudarles para que vuelvan a retomar esta situación. Son once partidos. Hemos hecho partidos buenos, normales y malos. Nuestra obligación es tratar de que ellos vuelvan a estar en esa senda de partidos buenos. De puertas hacia dentro se exige mucho, pero hay un componente mental. Son jóvenes. Hay que tener una terapia de grupo".

Rodri: "Contento. Encarna otros futbolistas que tenemos cerquita. Paul, Robert... Ayer hablé con él y le felicité. Edgar... Rodri jugó muy bien. El atrevimiento de nuestro entrenador, que un canterano, ante esa necesidad, darle esa responsabilidad tiene mérito. Contento de que salgan jugadores, creando esta cantera que tenemos, que lleva muchos años trabajando y haciéndolo bien. Nos esperan unos años de problemas económicos, si no tienes una buena base, crearía problemas".

Proyecto de club: "Ayer por la tarde operábamos a un chico en cadete de ligamentos. Procuro estar en todos los detalles. Me gusta ir al B, entrenamientos del juvenil€ la parcela deportiva no sólo consiste en los fichajes. Hay que crear un cultura, una filosofía, dentro, siendo conocedor de la rapidez e inmediatez que nuestro aficionado necesita porque quieren presumir de Betis. Todos sabemos de la nobleza, de la pasión, somos conscientes de esta inmediatez. Para eso trabajamos. Cuando consigamos buenas rachas de resultados, esté en una zona tranquila, eso tiene que ir con una estructura de crecimiento, de futuro. La idea es crear un club, una forma de trabajar, una estructura perenne y que mantenga al club durante mucho tiempo siendo consciente que vivimos el domingo como si fuera el último".