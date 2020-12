Pellegrini se olvida de Paul y Miranda.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, cuantitativamente hablando, no se puede decir que no haya dado oportunidades a todos sus jugadores, ya que hasta la fecha ha empleado a 25 futbolistas. Únicamente el lesionado Víctor Camarasa y Dani Martín, con el alta médica hace pocas semanas, no han estrenado todavía su casillero de minutos.

Con 975', Álex Moreno es el futbolista verdiblanco que más minutos suma del plantel, aunque bien es cierto que los minutos no están repartidos, llamando la atención el caso de dos futbolistas: Paul y Miranda, los dos jugadores que menos minutos suman.

Paul se ganó un sitio en el primer equipo, al igual que Aitor Ruibal, después de una gran pretemporada. El mediocentro destacó en el filial, con el que logró el ascenso a Segunda B, y, si bien es cierto que se benefició de la coyuntura económica que deparó la pandemia en el pasado mercado de fichajes, nadie le regaló nada.

Ante la baja de Javi García, al costamarfileño se le veía como el sustituto ideal. Mediocentro defensivo, de gran despliegue en la resta y correcto trato de balón, debutó en la jornada 2, jugando los últimos minutos en el Betis-Valladolid, actuando de nuevo dos jornadas después, disputando 30' en Getafe. Y desde entonces, siete suplencias consecutivas sin jugar un solo minuto.

Pellegrini está obligado a mover el árbol. Con 23 goles en contra y el equipo largo, roto y desequilibrado como se ve encuentro tras encuentro, el chileno tiene que volver a dar con la tecla y optimizar todos sus recursos. Paul, por sus virtudes defensivas y tácticas, podría ser uno de ellos, aunque el chileno, por ahora, no lo considera así.

Junto a Paul, el canterano Miranda es el otro olvidado de Pellegrini. El de Olivares fue el último refuerzo y llegó con la esperanza de sumar los minutos que no le brindó ni el Barcelona ni el Schalke 04 en su cesión. De momento, quince minutos en el Betis-Real Sociedad y cinco suplencias consecutivas.

El entrenador bético ha demostrado que Álex Moreno es su lateral izquierdo, alternando buenas actuaciones con otras muy criticadas, evidenciando importantes carencias defensivas, como el resto de la línea de retaguardia. Miranda, por ahora, aguarda una oportunidad.

Por último, en semejante situación se encontraba Diego Lainez, pero el mexicano ha participado en los dos últimos encuentros. Eso sí, cuando ya se encontraban sentenciados (19' frente al Athletic y 21' contra el Eibar).