Pellegrini, sobre la crisis, su futuro, cambio de sistema, reunión con Haro-Catalán...

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, valoró cómo ha transcurrido la semana tras la derrota frente al Eibar y en la antesala de un duelo frente a Osasuna muy importante.

Sereno como en él es habitual, el chileno trató cuestiones como la mala imagen de su equipo, aspiraciones, su futuro o la reunión con Haro y Catalán, entre otros.

¿Hay crisis?: "Es una situación que pasa en todos los clubes. Me ha tocado vivir mucho este tipo de situaciones. Cambia el rendimiento de un partido a otro. Calma y tranquilidad para analizar los motivos y buscar las las soluciones. Los diagnósticos son más fáciles que las soluciones".

Bravo: "Tiene todavía un par de semanas".

Estado físico de la plantilla: "No están ni Bravo, Mandi, Camarasa. Lo de Aissa veremos en los próximos días. Otro que anda con problemas es Juanmi, pero se ha ido recuperando y vamos a ver si está en condiciones de entrar en la convocatoria".

¿Se ha planteado un cambio de sistema?: "Hay que buscar las soluciones. Cuando es negativo todo se ve oscuro, pero nosotros aquí dentro del club y cuerpo técnico evaluamos el funcionamiento, variantes tácticas, la mejor manera de jugar. El concepto futbolístico no va a cambiar; vamos a tratar de tener seguridad defensiva en momentos puntuales. No son tantas las llegadas que tenemos en comparación a la gran cantidad de goles que hemos recibido. Hay que estar concentrado a nivel individual y funcionando como equipo en defensa".

¿Su semana más complicada?: "Ha sido una semana, por supuesto, incómoda cuando los resultados no son los que uno espera. Pero es parte de nuestro deporte, cambiante, por eso el fútbol es el deporte más grande. Convencido en el trabajo que uno hace, para modificarlo o en qué línea debe continuar".

Osasuna, qué rival espera: "Es un rival con unas características claras. Directo, mucho centro. En su casa es muy fuerte. Vemos todas las variantes, pero insisto en que la mejoría está por mejorar lo que estamos haciendo nosotros. Retomar la confianza y el funcionamiento que teníamos como equipo".

Charla con Haro y Catalán: "Todas las semanas me reúno con el plantel. Cuando se gane o se pierda. Desde que comenzamos a trabajar. Y nos juntamos a comer con Ángel Haro, José Miguel, Antonio Cordón. No hubo un cambio semanal".

Mensaje a la plantilla: "Cuando los partidos se pierden, la experiencia como técnico es que no todo es negativo. Análisis individual, colectivo. Lo importante es no caer en estados anímicos negativos, que puede venir fantasmas de temporadas anteriores. Tener la confianza de que este equipo hizo buenos partidos, a excepción de estos últimos. Tener tranquilidad. Le pasa a todos los equipos".

¿Preferiría un rival de zona alta?: "Más que el rival, lo que tenemos que mejorar es nosotros. Por ahí estamos buscando la solución".

¿Le preocupa el perfil de sus futbolistas, no habituados a luchar por la permanencia, en el caso de que los resultados se agraven?: "En eso también quiero ser claro. Estamos en la fecha 11, un punto por arriba seis equipos. Cuando estas rachas son al comienzo, hay tiempo. Tenemos una plantilla que el año pasado vivió momentos parecidos. Quedan 27 partidos para mejorar, con la distancia mínima de un partido respecto a varios rivales. No pensamos lo que pueda ocurrir en mayo".

Fekir: "Nabil reapareció, quizá prematuro. No estaba para 90' y por eso lo cambiamos. Es un jugador importante y tiene que retomar el nivel que todos sabemos puede dar. Pero no podemos enfocar a un jugador, faltaban jugadores importantes. Por supuesto, hay jugadores de mayor responsabilidad y estoy seguro de que Nabil retomará el nivel que todos sabemos puede dar".

¿Teme por su puesto?: "Las estadísticas son malas, buscamos la manera de mejorarlo. En cuanto al punto de vista personal, no tengo ningún problema. No tengo intención de no seguir trabajo. Vamos a ser un equipo importante dentro de la realidad que tiene el Betis".

¿Tiene claro el diagnóstico?: "Es fácil. El equipo está atacando con poca llegada y con poca llegada al arco nuestro nos están haciendo una cantidad importante de goles. Hay que revisar y eso es lo que estamos haciendo. Creo más en los funcionamientos de una idea que trabaja uno día a día más que en sistemas".

¿Se habló de fichajes en la reunión con el club?: "No se tocó un tema que está claramente identificado. Es un tema salarial con la Liga. El club está obligado a no subir su masa salarial. Tampoco estamos pensando en ello, aunque tuviéramos la posibilidad. Sigo creyendo en la plantilla y en mejorar el rendimiento".

Ánimo de los jugadores: "No están mentalmente mal. Quieren buscar la solución. Pasa por estar tranquilo, confianza, y no cuestionar los resultados. Se gane o pierda, analizamos todo. Los dos últimos partidos hemos bajado también ofensivamente. Recuperar la confianza de otros partidos".

Dani Martín: "Dani iba a salir porque quedaba como tercer portero con la llegada de Bravo. Es joven, necesita partidos, veremos en diciembre o enero si hay alguna oferta importante para que pueda jugar y seguir progresando, tanto si es positiva para él como para el club. Es un arquero con futuro".

Realidad deportiva: "El Betis es una institución con problemas económicos, tiene el mismo plantel del año pasado, en el que confío, preparado para estar cercano a los puestos europeos. Si perdemos con uno menos contra Real Madrid o Barcelona, son derrotas entendibles. Acepto las críticas de los dos últimos partidos".

Entendería que se cuestionase su cargo si siguen llegando malos resultados: "En cuanto a mi puesto, sabe que uno depende de los resultados. Si me pregunta si tengo temor, ninguno. Vine a una institución que confió en mí, en el plantel que hay. A todos nos gustarían cosas distintas, pero no es momento de analizar con resultados negativos. Acepto las críticas, pero estoy seguro de lo que hago".

Balance de su trabajo: "Eso depende de los momentos. Si la pregunta me la hacen en los primeros tres partidos, estaríamos todos felices. Pero el trabajo no depende del resultado. No estamos haciendo nada distinto. En los momentos más negativos, soy mas fuerte para analizar y tomar decisiones. Acepto la crítica, pero desde el punto de personal estoy fuerte".