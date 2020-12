El Betis forma al MVP de Norteamérica

Aunque sea desde la distancia, el Betis tiene motivos para sacar pecho. Un canterano formado en Heliópolis ha sido designado como mejor jugador de la Liga estadounidense, un campeonato en el que militan futbolistas del nivel de los mundialistas Matuidi, Higuaín, Chicharito Hernández, Carlos Vela... Se trata, obviamente, del trianero Alejandro Pozuelo.



El mediapunta de Toronto FC ha sido nombrado hoy por la Major League Soccer como ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) Landon Donovan 2020.



Pozuelo anotó nueve goles y dio 10 asistencias durante la temporada regular acortada por el coronavirus, incluso cuando su equipo tuvo que jugar parte del año en Connecticut debido a las restricciones para viajar a Canadá. El ex del Betis anotó cuatro goles y dio dos asistencias en el mes de septiembre, por lo que fue elegido Jugador del Mes de la liga y decantó definitivamente el MVP.



Asimismo, también fue nombrado al MLS Best XI por segunda temporada consecutiva y ha liderado la MLS en oportunidades creadas (70) y en goles decisivos que han significado victorias (5).



Eso le permitió a Toronto FC acabar con el segundo mejor récord general de la liga y como subcampeón de la Conferencia Este, por detrás del Philadelphia Union.



Pozuelo, que llegó a Toronto la pasada campaña, es el segundo jugador del club canadiense en ganar el premio MVP, después de que lo lograra el internacional italiano Sebastian Giovinco en 2015. David Villa lo ganó en su día, cuando militaba en el New York City.