El Milan sigue pensando en Fekir

Ha hecho falta un partido bueno para que su nombre volviera a sonar como objetivo para el mes de enero. El inicio de temporada de Nabil Fekir no estaba siendo el soñado. Problemas en el arranque, el coronavirus, las lesiones, baja forma... el francés no acababa de arrancar y su equipo lo estaba notando. Algo que ha empezado a cambiar desde este domingo. En El Sadar cuajó su mejor partido de la temporada, el Betis ganó y, con la baja de Canales, se aventura como el líder sobre el que pivotará el equipo en ataque en la que pretende ser remontada verdiblanca.

Pero aparte de lo puramente deportivo tendrá que lidiar con la rumorología del mercado que se avecina, en el que podría volver a ser protagonista. El Milan, un equipo que ya lo quiso durante el parón y que volvió a interesarse por él al finalizar el último mercado estival, no le quita ojo y ante las dificultades que está teniendo para renovar a Calhanoglu, ha pensado en Fekir como posible sustituto.

El jugador aún tiene dos años y medio más de contrato con el equipo heliopolitano. El Real Betis abonó en su día 19,75 millones de euros por el 70% de Fekir –más otros diez en variables, seis difíciles de cumplir–. Asimismo, el Olympique de Lyon se reservó el 20% de una futura venta y el jugador y sus representantes legales disponen del otro 10%. El campeón del mundo está valorado ahora mismo en 32 millones, pero su cláusula es de 90 kilos, lo que no facilitaría su salida.

El Betis, por su parte, tampoco está por la labor de dejarlo marchar, al menos en enero. Pese a la crisis económica que le afecta -como al resto de clubes- y a que necesita 'cash' para hacer fichajes que ayuden a enderezar la trayectoria, no sería nunca el francés la primera opción.

Pese a ello, medios italianos vienen comentando desde ayer sobre la opción del Milan de empezar a tantear de nuevo esta posibilidad. El pasado verano preguntaron por la posibilidad de una cesión con obligación de compra, pero recibieron una negativa por parte del club verdiblanco. El Betis sólo estaría dispuesto a escuchar una posible salida a partir de los 40 millones de euros. Unas cifras a las que no puede llegar cualquiera. Ni siquiera el Milan. No obstante, no le quita ojo y esa relación seguirá apareciendo con seguridad en los próximos meses.