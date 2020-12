El bético Emerson se involucra en el PSG-Istambul

La suspensión del París Saint Germain-Basaksehir Istambul ha provocado todo tipo de reacciones. En su mayoría de apoyo y en contra del racismo, tanto de clubes, como de jugadores y persnoalidades políticas. Hoy se jugará lo que queda de encuentro, decidirá quién es el primero de ese grupo de Champions, pero ya el encuentro será lo de menos y lo ocurrido en el Parque de los Príncipes pasará a la historia.



Hasta el Gobierno francés se felicitaba esta mañana por la reacción de los jugadores. "Estoy orgullosa", ha asegurado la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu. No ha sido la única.



Desde Sevilla tampoco han dudado en apoyar el gesto de los jugadores de ambos equipos, que se negaron a continuar. Borja Iglesias, habitual en este tipo de acciones, daba continuidad a un tuit del getafense Mata, pero es Emerson el que más se ha implicado. Con un mensaje en las redes, en la que volvía a sacar su imagen con el 'black lives matter' en la camiseta, mandaba un mesaje a todos aquellos que aún se mantienen al margen del racismo: "No pienses que esto no se trata de ti, no te quedes callado, no pienses que no puedes ser parte de cambio. Todos debemos ser parte del cambio", publicó. Es un reclamo publicitario, pero que nunca viene mal recordar.



Não ao racismo ???? pic.twitter.com/riTRlScZe4 — Emerson Royal (@Emerson_Royal22) December 8, 2020