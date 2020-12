Miguel Calzado: "Sin ese veneno que se vio en los derbis no vamos a ningún lado"

El director de cantera del Real Betis, Miguel Calzado, se ha mostrado este miércoles "muy contento por cómo se está desarrollando todo, no sólo por el derbi", aunque hizo hincapié en que "el Betis Deportivo refrendó el domingo el trabajo que se venía haciendo; el primer partido que se perdió quizás fue el más flojo, pero ni siquiera ése lo mereció perder". Así, en declaraciones a la radio oficial del club, el alto ejecutivo se vanaglorió de la evolución del primer filial: "En el resto de duelos hemos sido siempre superiores a los rivales, aunque los resultados te pueden acompañar o no. Desde el partido en casa con el Murcia ya sí se está viendo reflejado el esfuerzo día a día en los marcadores".

Añadía el ex responsable de la Academia del Málaga que el choque ante el Sevilla Atlético fue "el más completo hasta el momento; hubo alternancias en jornadas anteriores", pero no la vio en el derbi, cuando, "desde el minuto 1 al 90", los verdiblancos fueron "mejores. Gracias a Dios, se tradujo en una victoria importante y en tres puntos" que han permitido a los de Ruano "subir un peldaño en la clasificación". Una victoria que generó una piña final en la celebración que ha dado que hablar: "Estamos hablando del primer filial, que tiene un grupo humano muy bueno, pero también se celebró el triunfo en el derbi de División de Honor con esa rabia. Quieren más; están 'enchufados' desde el grupo de WhatsApp al día siguiente de cada encuentro. Se trabaja ese sentido de pertenencia al club, porque es muy fácil decir que el jugador tiene que querer al Betis, pero el club también tiene que corresponderle. Deben conocer su historia, dónde están y adónde vienen. Todo ello, sin el veneno, no va a ningún lado".

NUEVO SISTEMA DE COMPETICIÓN

"Va a ser una Liga muy discutida, muy reñida; bastante atípica, porque la Segunda B no es ajena a la pandemia, como se está viendo en los aplazamientos que hay. Todo se va a mover en 2-3 puntos; sumarlos o no te puede hacer pasar de un bloque a otro de los tres que hay. Al futbolista hay que inculcarle que ganar es importante, pero no más que subir al primer equipo"



RUANO

"La seriedad y la exigencia que transmite son muy buenos. No dejamos de ser un equipo en formación, pero la cercanía a la elite implica esa ambición, porque cualquier detalle cuenta en este fútbol actual tan competitivo. Como estamos viendo en Primera división, cualquiera le gana a cualquiera. Es importante que se vayan acostumbrando a la dinámica que se van a encontrar en el futuro"

"Renovar a Manel, desde fuera, puede parecer una apuesta arriesgada, pero no para los que lo vemos trabajar día a día. La transferencia entre entrenamientos y juegos, así como su metodología, son muy buenos. Había que darle ese premio a su trabajo. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, rematando la temporada pasada con un play off en el que te jugabas todo a dos partidos. Podría haber pasado cualquier cosa, aunque, afortunadamente, pasó lo que tenía que pasar. No habría empañado ni una pizca su trabajo con los chicos, tanto competitivo como formativo"



RAÚL GARCÍA

"No me gustan los personalismos. Los futbolistas los firman los clubes, no las personas. Muy contento por cómo le están saliendo las cosas. Fue una apuesta importante por un juvenil por el que se pagó traspaso en su día. Tiene muy buenas condiciones para llegar al fútbol profesional"

"Su evolución global pone en valor todo. Sería vanidoso o estúpido creer que esto es el trabajo de una sola persona; es un proyecto de gente muy profesional, con todos en una misma dirección, pero que cada uno en su parcela aporte su granito de arena para hacer al futbolista más completo, que es lo que demanda la elite. Un jugador bien estructurado físicamente, bien orientado en todas las decisiones que tome y demás es fruto de un trabajo diario de José Antonio Asián, Pablo del Pino, Carlos Jiménez, Álvaro Arranz, Santi Rivera..."



FUTURO

"He ido aprendiendo durante mis años de profesión, y ahora tenemos la suerte de tener un director deportivo que cree en la cantera como Antonio (Cordón): a los futbolistas hay que reconocerles el trabajo y premiarles, como son los casos de Paul, Robert, Rodri... El equilibrio entre tú me das y yo te doy es fundamental. ¿Fugas? Es complicado que ocurran, aunque el fútbol luego es caprichoso. Contamos con la fluidez de las conversaciones con la dirección deportiva del primer equipo, a través del mismo Antonio o de José Ignacio Navarro, un contacto continuo y diario que propicia que A y cantera no sean dos islas. Esto hace que todo esté coordinado y bien atado cuando un futbolista da un paso o prevemos que lo va a dar"



SUBIDÓN DE LA CANTERA

"El crecimiento en el fútbol necesita un tiempo. Puedes tener éxitos puntuales, pero son cosas efímeras. Tanto en cantera, donde se trabaja a medio-largo plazo, como en un club en general se deben ir asentando una bases para que los éxitos no sean flor de un día, sino algo prolongado en el tiempo. Es mucho más productivo clasificarse para Europa de manera continua, dentro de un crecimiento sostenible de una entidad, que un título puntual. En cantera, eso se multiplica por cien. A veces empiezas a formar a un jugador con 9 años y, en el mejor de los casos, llega con 20. Once años mínimo"

"No me gusta sacar pecho, porque acabamos de ganar un derbi, pero mañana podemos perder otro. Hay que seguir confiando en el proyecto y trabajando en la misma línea, sin desviarte de los objetivos. Creo en esa forma de trabajar, acertaré y me equivocaré, pero tengo claro que, creyendo ciegamente en lo que haces, hay que perseverar, vengan buenas, malas o regulares. Eso es lo que te va a dar a la larga frutos"

"Los derbis van formando al futbolista desde edades tempranas. Ya sabemos que tienen cualidades, pero eso te da un medidor externo, ya no sólo interno, para ver cuáles van pidiendo paso y con cuáles hay que tener paciencia todavía. Vemos el carácter"

"No es habitual, pero hemos podido quitarle un futbolista al Madrid. Ellos venden sus armas y nosotros, las nuestras, como puede ser trayendo un director deportivo contrastado que, además, apuesta por la cantera; o un entrenador valiente que, como pasó con Rodri en Bilbao, apuesta por la cantera. Esos detalles convencen cada vez más a las familias para venir"



ROBERT Y EDGAR

"Si el futbolista va subiendo de nivel y exigencia, pero siguen siendo buenos, es una gran noticia. Robert y Edgar están muy consolidados en sus equipos. Es un orgullo, porque son nuestros máximos exponentes en cantera. Hay otros muchos cedidos en Segunda B, aunque más lejos de los focos mediáticos"