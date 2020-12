Rafael Salas: "Económicamente, el Betis se encuentra en una situación muy grave"

El accionista verdiblanco Rafael Salas, miembro de la plataforma 'Es Posible Otro Betis', dejó clara este miércoles su postura de cara a la inminente junta de accionistas del Real Betis, prevista para el 21 de diciembre. "Llega un momento en que es imposible mantenerse quieto y callado cuando uno ve y vive lo que está viviendo nuestro Betis. Esto es un desastre, el que no le vea o es un necio o es un ciego. El proyecto está totalmente agotado, no existe. Y esto es lo que nos mueve a este grupo de accionistas para acudir juntos a la junta y poder incidir en el nombramiento del nuevo consejo del Real Betis Balompié", manifestó en los micrófonos de 'Radio Marca Sevilla', donde lanzó el guante a Haro para un posible debate radiofónico y pasó revista a diversos temas.

PRIMEROS CONTACTOS DE LA PLATAFORMA OPOSITORA

"Llevamos en un contacto más fluido desde el mes de junio; las diferencias de pensamiento son grandes. Ellos consideran que están abiertos a que entraran otras voces, pero siempre que aceptaran su modelo. Para nosotros es imprescindible que la figura de Lorenzo Serra aparezca como máximo exponente de la parcela deportiva".

¿CAMBIO DE POSTURA RESPECTO A SERRA?

"Yo no me presenté contra Serra. Cuando yo estaba dentro de ese consejo, yo propuse a Lorenzo Serra Ferrer como director de cantera. El señor Torrecilla dijo que para él eso era imposible. Me acuerdo de la reacción de Ángel, el presidente me dijo que eso era una vuelta al pasado, que él no quería. Cuando yo doy el paso y me presento como candidato, el señor Serra no estaba. Aparece porque ellos veían que podían perder esa junta. El desenlace posterior todos lo hemos visto, la salida de Serra por la puerta de atrás. Para mí no cabe otra conclusión que sea que lo han usado. Sería el máximo responsable de la parcela deportiva. Ahora mismo hay un director deportivo, que es Antonio Cordón. El cargo del señor Serra a mí me da exactamente igual, él lo que quiere es tener la última palabra en la parcela deportiva".

"EL BETIS TIENE QUE PIVOTAR EN EL PRIMER EQUIPO"

"Esto no es una candidatura. Esto nace como consecuencia del desastre más absoluto que está viviendo el Real Betis Balompié. Nosotros nos encontramos con un Betis totalmente a la deriva, donde se le da más importancia al crecimiento vía otros deportes, vía ciudad deportiva... Pero el proyecto de un Betis tiene que pivotar en el primer equipo. El resto de secciones van a continuar, por supuesto. No es ningún menosprecio al resto de parcelas, pero el Betis como primer equipo está siendo tratado al mismo nivel que el baloncesto o el fútbol sala. Cualquier proyecto tiene que pivotar en el primer equipo, de ahí que la figura más importante para nosotros sea la de Lorenzo Serra, no la del presidente".

UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL "DARÍA MÁS PODER A HARO Y CATALÁN"

"Nosotros como accionistas hemos pedido una serie de aclaraciones a las cuentas anuales. Este paso que se da es porque económicamente el Betis se encuentra en una situación muy grave. Desde la Liga se informa que el Betis tiene un exceso de 31 millones de euros. O baja los sueldos o vende algún activo. Si eso no se produce, tiene lugar una pérdida. Si es superior a los 9,5 millones de fondos propios va a conllevar un aumento de capital. Esto haría que los béticos accionistas tuvieran que poner más dinero en el club para equilibrar el balance. Es decir, mi capital social ya no cubre las pérdidas, y los accionistas tendrían que volver a pasar por caja. Es que vemos una ampliación de capital a la vuelta de la esquina. No hay más remedio que renegociar las fichas y vender activos. Si la ampliación de capital se lleva a cabo y los señores Haro y Catalán desembolsan aquello que no hagan los pequeños accionistas, ellos pasarán a tener un 18, un 20 % cada uno".

¿DUDAS SOBRE EL PROCESO TELEMÁTICO?

"Yo tengo que confiar en que las personas que están al frente del tema informático no se van a prestar a ese tipo de maniobras. Puedo poner la mano en el fuego por el responsable, antes de cualquier maniobra extraña, se marcha y lo denuncia. En el punto quinto sólo se puede votar presencialmente. Como aquellos con menos de diez acciones no pueden acudir, tendrán que agrupar sus acciones. El resto de puntos sí se puede votar telemáticamente. En la reelección de cargos no se puede votar. El famoso 'Betis de los béticos' llega hasta cierto punto. Deja que desear cuando llega el punto más importante y no pueden hacerlo telemáticamente".

CRÍTICO CON LA FUNDACIÓN

"La Fundación hay ocasiones en que no está cumpliendo con el fin con el que fue creada. Está siendo usada quizás para colocar a determinadas personas a las que se les agradecen determinados servicios, y eso tiene que acabar".





¿PELLEGRINI?

"Traer un entrenador de esta cuantía cuando tienes que reducir 30 millones... Esto tiene que estar en manos de profesionales que sientan el escudo. Cualquier proyecto de parcela deportiva tiene que combinar conocimientos y que sientan el Betis".

¿CONTARÁN CON EL APOYO DE CASTAÑO?

"Se puede perder, pero lo que no puede uno es arrastrarse por los campos. Porque eso es que da vergüenza. Falta respeto y disciplina. Manolo Castaño tiene hoy un 3,8 por ciento del capital. Nadie de los que ha firmado este documento se ha sentado con Manolo Castaño. Nuestro proyecto consiste en primer lugar en quitar de en medio el proyecto actual, y centrarnos en el primer equipo".