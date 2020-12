Serra Ferrer, "súper ilusionado", recluta apoyos: "Podemos ganar a Haro y Catalán"

La oposición en el Betis se ha puesto en marcha. Lleva tiempo trabajando en la sombra y ya ha dado el paso al frente. 'Otro Betis es posible' sigue reclutando apoyos y "Serra Ferrer está súper ilusionado con la idea de volver. Le encanta el Betis y el beticismo, y está deseando volver para ayudar", ha manifestado uno de los integrantes del grupo opositor, Joaquín Caro Ledesma, a Deportes COPE Sevilla. "No es un asalto al poder, y es posible que haya un cambio porque va a depender de los peñistas y los grupos minoritarios de accionistas. Los béticos deciden el la Junta del día 21: o continuamos después de años de ABA (Ahora Betis Ahora) con la situación alarmante en lo deportivo y lo económico de Haro y Catalán, o el nuevo proyecto de Serra Ferrer".

El grupo se ha movilizado y en muy poco tiempo está recibiendo respaldo porque "la situación económica y deportiva es alarmante. Vamos a una ampliación de capital, a que los béticos tengan de nuevo que pagar y rascarse el bolsillo", ha indicado Caro Ledesma, cuyo grupo ha creado una plataforma para delegar el voto en "Don Lorenzo Serra Ferrer. Decir a los béticos que pueden entrar en la web esposibleotrobetis.com y ahí delegar el voto en Don Lorenzo Serra Ferrer. Quien tenga confianza en nosotros que nos vote y quien no, pues nada".

Le consta a Caro Ledesma que Haro y Catalán, ante el temor de perder el poder, están molestos con la iniciativa, pero les recuerda que "esto es así. Sé que no les gusta, pero cuando el accionariado está tan repartido puede haber una alternativa, no es como cuando Lopera tenía el 51%, y esa alternativa hay que entenderla".

Caro Ledesma, que ya renunció a estar junto a Haro y Catalán porque no coincidía con su modelo de gestión, ha tratado en profundidad la candidatura de 'Otro Betis es posible' a la presidencia del Betis. Una oposición que ha tardado demasiado tiempo en dar la cara.

"Nosotros venimos hablando con la familia Galera desde hace tiempo. No es nuevo. En otro momento no fue posible, pero ahora puede ser. Ha costado trabajito dar el paso. Cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestras preocupaciones y la verdad es que tan alarmante en lo deportivo y en lo económico no ha estado nunca".

El club va a una ampliación de capital

Yo creo que vamos a una ampliación de capital y es preocupante que los béticos tengan que rascarse otra vez el bolsillo. Nuestro trabajo es tratar de evitarlo porque he visto los números. Siempre es bueno que haya un grupo para pedir que funcione con transparencia, para que se tomen buenas decisiones.

División en la Fundación Heliópolis

No sabemos cómo van a actuar en la Fundación Heliópolis. Hay división, no hay un criterio único. Vamos a luchar por que nuestra opción salga ganadora, pero si no sale lo vamos a entender. Lo importante es que no haya esa división tanto en la calle como en el club. Dependemos de otras personas. Hemos dado el paso, pero tienen otros que dar el paso también.

En manos de las peñas y pequeños accionistas

Contamos con nuestro apoyo y los que nos están manifestado a nosotros como accionistas y a Lorenzo Serra Ferrer para que delegue su voto en él. La página web es 'Otro Betis es posible'. Se ha creado recientemente y a ver quién está dispuesto a apoyarnos. Al final puede haber gente que nos diga que nos apoya y luego no nos apoye, e igual le puede pasar a la otra candidatura. Puede estar en manos de las peñas y los denominados grupos minoritarios de accionistas.

El proyecto, con Serra Ferrer como cabeza visible

Lorenzo conoce bien el Betis y su historia es una muestra de confianza. Y nosotros tenemos que ver las cuentas y lo que nos cuentan para ver qué decisiones tomamos. Lo importante es sacarlo de la situación delicada en la que se encuentra. Hasta que no tengamos todos los detalles no podemos pronunciarnos.

El nuevo consejo elegirá al presidente

Hay una lista de consejeros y el nuevo consejo elegirá al presidente. No hay un presidente establecido. Nosotros nos unimos en un grupo y no nos preocupan los cargos, sino las personas. El presidente debe salir y el nuevo presidente en la Junta es que debe decidir quiénes van con él en su Junta.

Limitados para conseguir apoyos por la pandemia

La situación con la pandemia nos está limitando y hay que esperar a que hable el presidente de la Junta de Andalucía. Ahora mismo no nos podemos reunir más de seis y estar hasta cierta hora en la calle.

'Otro Betis es posible'

Es posible tener otro Betis, claro que sí. Si los béticos lo quieren. El día 21 tienen la opción de elegir, si el actual de Haro y Catalán o el nuevo grupo en el cual me encuentro.

Cambio de actitud de Haro y Catalán después de llegar al poder

Yo ya los conocí en ese cambio. Dos consejeros delegados que tomaban las decisiones. Me explican que eso era necesario porque la época anterior era difícil de gestionar. Yo me encontré con eso cuando llegué. A los dos decidiendo.

No es un asalto al poder, es evitar una ampliación de capital

No pensamos en un asalto. Pensamos que es mejor con la participación de Lorenzo Serra Ferrer y no llegar a una ampliación de capital que es lo que vamos, a que los béticos tengamos que volver a poner dinero, rascarnos el bolsillo, creo que eso no es justo.

Contactó con Haro y Catalán antes de unirse al nuevo grupo

Yo he hablado con Ángel Haro y con Josemi. Y debido a la desilusión en el ámbito deportivo y económico, que no hay dinero para fichar. Primero me reuní con Ángel y luego con los dos. Quedamos en pensarlo una semana. Estaba contento porque pensé que íbamos a unirnos todos. Pero Josemi en Canal Sur arremetió otra vez contra Lorenzo Serra Ferrer. Cuando me llaman ya se había iniciado otro grupo, otra alternativa. Me habría gustado sentarme, pero no ha podido ser. A día de hoy no sé aún si mis propuestas fueron aceptadas o no.

No tuvo repuesta de Haro y Catalán

En tiempo y forma no se me correspondió. El día 13 di el paso para que todas las sensibilidades estuvieran representadas en la Junta. Por un lado, me dicen que una de mis propuestas no la aceptan, por Serra, y por otro tal vez mi único error ha sido no avisarles de que iba con otro grupo.

Alarmante situación económica

Me preocupan las dos parcelas. Si vamos bien deportivamente el dinero no nos va a faltar. Si vamos mal no hay dinero y no podemos invertir en futbolistas. La parte económica también es preocupante.

Fracaso de ABA (Ahora Betis Ahora)

Ha fracasado porque es evidente. Si con el presupuesto mayor de la historia quedamos el 15 es que se ha fracasado. Ángel Haro lo ha reconocido públicamente. Con Pellegrini se empezó bien, pero nos han hecho dudar. No es fácil, pero cuando tienes la suerte de encontrar a la gente adecuada, no lo toques. Teníamos a Lorenzo acertando y se toma la decisión de echarlo, y yo creo que eso es un error.

Todos las sensibilidades representadas

El día 21 tienen que tomar las peñas, los accionistas pequeños. Totos tienen la posibilidad de decidir el futuro del Betis. No excluyo a nadie, creo que deben estar todas las sensibilidades reflejadas. La paz social, que todos estuviéramos unidos, es importante. Trabajando todos juntos el Betis puede estar en Europa. Debemos estar entre los seis o siete primeros todos los años. Puedes pinchar un año, pero no más. El año pasado teníamos el sexto presupuesto de LaLiga.

Ya se marchó por no compartir el modelo de gestión

Yo llegué tarde la vez anterior. El proyecto estaba montado por ellos, no encajaba con mi forma de ser y como yo quería estar en la toma de decisiones del club y ellos no lo aceptaron, pues lo lógico era marcharme y esperar a otro momento. Creo que hice bien y fui correcto con todos.

El área deportiva, en manos de Serra Ferrer

Hay que estar en el pellejo de ellos y hay que saber la toma de decisiones por qué se hace, si la contratación de un entrenador o un director deportivo hay que hacerla o no. En otras cosas, como fichajes es evidente que se han equivocado. Entendemos que el área deportiva hay que ponerla en las manos de Serra Ferrer y que la Junta debe ser plural y en ella tomarse las decisiones. En todas las etapas en las que ha estado Lorenzo nos ha ido bien y ojalá vuelva y nos vaya bien de nuevo. Esto es como cualquier otra empresa, entrar, ver los problemas y buscar las soluciones a medio plazo, soluciones inmediatas no las tiene nadie.

La decadencia es patente

El proyecto de ABA ha llegado a su fin después de cinco años dirigiendo al Betis. Hay que buscar alternativas. Lo que más quisiera es buscar una fórmula de entendimiento entre todas las personas que tenemos acciones, y que el Betis crezca en lo deportivo y nos dé satisfacciones. Aquí nadie quiere protagonismo, lo que queremos es el que el Betis crezca y busquemos soluciones.

Ganar la Junta

Creo que podemos ganar. Pero más que ganar lo importante es dar la cara. Había béticos preocupados y había que dar la cara, aunque perdamos. Creo que podemos ganar, pero si no ganamos al menos que los béticos vean que hemos dado la cara. Hemos puesto a trabajar a todos, también a los hijos, para obtener apoyos. Unos nos darán apoyo y otros no.

No cierran la puerta a Haro y Catalán

Nosotros entendemos que Ángel y Josemi deben estar en la Junta futura. Ellos y otros miembros de su Junta que son válidos.