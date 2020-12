A Serra le "asusta ser presidente" del Betis: "No me atrevo, pero Josemi miente"

La presentación en sociedad de 'Es posible otro Betis', la agrupación de accionistas relevantes contrarios a la gestión de Haro y Catalán, está generando ríos de tinta y muchos minutos de radio y televisión de los nuevos opositores al consejo de administración verdiblanco, muchos de ellos ex componentes del mismo. Paco Galera, Rafael Salas, Joaquín Caro Ledesma y el más mediático de todos, Lorenzo Serra Ferrer, hacen campaña estos días para que otros poseedores minoritarios de títulos se sumen a la causa la próxima junta, donde 'Ahora, Betis, Ahora' podría tener problemas para sacar adelante las cuentas e, incluso, podría plantearse un relevo.

El otrora entrenador y vicepresidente deportivo del club heliopolitano atendió a los compañeros de 'La Jugada' de Canal Sur Radio para analizar los pornemores de la gestión del villaverdero y el empresario hispalense, señalado como uno de los culpables de su renuncia al cargo, dejando claro cuál desea que sea su rol en caso de volver a la planta noble del Benito Villamarín en los próximos meses. En la charla con la cadena autonómica, el balear analizó diferentes temas:



LA CRISIS BÉTICA

"Creo que todo es mejorable. Hay etapas que en un momento puntual son buenas o malas. En estos cambios uno se tiene que acostumbrar, pero debe saber leer cuándo el proyecto da muestras de cierto agotamiento y las decisiones están más encaminadas a la improvisación de tapar situaciones de resultados que a lo que es la progresión o el futuro de lo que tiene que ser el club. El Betis está atravesando por un momento complicado, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social por el agotamiento del aficionado. Y también en lo económico vienen tiempos complicados para mantener una ambición de cara a recuperar la grandeza que el Betis necesita".



¿MALA DIRECCIÓN?

"Yo no voy a poner calificativos, porque quiero tener el máximo respeto a la institución y sus trabajadores. Pero no veo el crecimiento por ningún sitio... cero. Ya en la nueva temporada y también en unos problemas muy focalizados que no conviene alargar mucho, porque si no se agravaría y sería problemático recuperar la situación que requiere el Betis".

"El económico es uno de los grandes problemas, pero hay que recuperar la afinidad y el feeling que se puede tener con el beticismo. Si piensan que el Betis sólo puede dedicarse a la parte económica y de negocio, creo que están equivocados. Por el poco o largo tiempo que he participado, esto va mucho más allá. No hace falta que yo se lo explique a una persona que lo ha vivido, disfrutado y padecido. Estas cosas tienen una importancia que hay que recuperar. Y, después, la estabilidad, la fortaleza del equipo, que representa al escudo y al beticismo".



NUEVO PROYECTO

"La junta es el lugar adecuado, y no con declaraciones continuas o filtraciones malintencionadas que a veces vemos y no conducen más que a situaciones de inseguridad, que se mezclan con resentimiento y no ayudan a tener un Betis sólido. Es verdad que estos accionistas me ofrecieron esta posibilidad de poder participar y ayudar a recuperar toda la grandeza del Betis. Y el sitio más adecuado es la junta, así lo pienso. Creo que el Betis está dando señales de agotamiento preocupantes; la situación la debemos apoyar y hacer lo posible para superarla".

"Algunas pinceladas he dicho. Yo pretendo ayudar y apoyar humildemente en lo que pueda para que al Betis lo respeten dentro y fuera del terreno de juego. Esto ahora está en interrogante. Aparte de recuperar el esplendor futbolístico en la manera de competir y los resultados. No hay una varita mágica, sino que hace falta conocimiento, no sólo futbolístico, sino de lo que es el Betis, lo que representa el beticismo. Y por parte de los jugadores, a la hora de representar los colores y el escudo. Hay que empezar por esto y, después, ver lo que se puede hacer. Pero no tenemos esta intención de dar codazos, insultar o provocar situaciones de crispación; esto va más allá".



IRREGULARIDAD

"Opinar, aunque lo haya visto por televisión y tengas una idea en relación a la capacidad de cada futbolista y de transmitir lo que quiere el cuerpo técnico, es un poco difícil. Es relativo; no quiero tampoco dar esta imagen de que yo sé más que los otros. Al contrario. Tengo mucho que aprender, conozco el Betis por dentro y conozco lo que necesita el Betis para llegar a lo que siempre he defendido: que el Betis como equipo es difícil de alcanzar la altura que le exigen, pero esto tiene muchas lecturas. Es una situación en la cual hay un cambio del proyecto, porque hay un cuerpo técnico nuevo, una dirección deportiva nueva, y es a lo que me refería antes: a veces la toma de decisiones es precipitada, van dando bandazos, y esto hay que pararlo. Las personas se pueden equivocar, pero ni los jugadores ni los técnicos ni los aficionados creen y saben que no han dado la mejor versión, que es mejorable"



¿SE VE DE PRESIDENTE?

"Si quiere que le diga la verdad, yo no me atrevo a ser presidente del Betis. Me asusta esta responsabilidad de poder dirigir como máximo representante. No es porque no me gustaría, sino por la responsabilidad que conlleva y lo que supone estar a la altura. Creo que puedo aportar y ayudar en el área deportiva, en el fútbol profesional y formativo, y es donde me gustaría colaborar. Pero, si no, no pasa nada: seguiré siendo un bético más de a pie y disfrutaré en los partidos. Me pongo triste cuando veo que las cosas no salen como merecen"



¿Y CORDÓN Y PELLEGRINI?

"Son profesionales y, como mínimo, se merecen el respeto. Y, después, cuando estemos dentro, si es que estamos y es por voluntad de los béticos que estemos para gestionar este proyecto nuevo, tendríamos que hablar, cambiar impresiones y ver qué decisiones se toman. Ahora sería grosero decir qué haríamos con Cordón o con Manuel; no se me pasa por la cabeza, no tengo esta preocupación".



¿REPETIRÍA CON HARO Y CATALÁN?

"Lo primero es aceptar lo que decida el beticismo. Tanto un grupo accionarial como el otro, un poco más arriba o abajo, parten de una similitud en el poderío accionarial, y aquí por primera vez los béticos de a pie, modestos, humildes, que colaboran con carnet y acciones, que es su satisfacción, son los que van a decidir. Si ellos deciden que nos tenemos que juntar o que no hay un grupo más apoyado que el otro, se tendrá que aceptar. Otra cosa es a nivel individual, que yo respete, pero no me integre por una serie de cuestiones que no ha sido posible unificar. Es verdad que López Catalán recientemente ha dicho que yo no era un director deportivo profesional. Podría empezar diciendo que cuando se propone destituirme como director deportivo me explicó otra versión, que quería dirigir el club de otra manera. No lo cumplió; dice cosas que no cumple. Como máximo responsable y que tomaba decisiones era Josemi, y así fue. No hace falta repetir cuál fue el resultado deportivo y de revalorización de la plantilla. Todos lo saben, los béticos también. No voy a discutir, pero miente cuando dice eso. Y después, mis años de profesional que he desarrollado en el Betis, cualquiera sabe los momentos que pasamos, y esto no quiere decir que sea mejor o peor que Antonio Cordón; el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero sí digo que Josemi miente y esto está feo".