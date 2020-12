Borja Iglesias: sobre la dinámica, un gol "muy deseado" y su futuro

"Intento mirar las cosas con perspectiva, con calma. Es cierto que esto no ha sido fácil y que he sufrido por momentos. El gol del otro día me ayuda a seguir confiando y trabajando. No es ni el gol más bonito que he marcado ni el más trabajado, pero es uno muy deseado; tengo muchas ganas de que lleguen más", reconocía Borja Iglesias en los medios oficiales del Betis en alusión al tanto que rompía once meses de sequía para un artillero acostumbrado a promediar más de 20 tantos por temporada... hasta que llegó al Benito Villamarín.

A título colectivo, el 0-1 en Pamplona (luego, llegaría la sentencia de Miranda), también fue una diana redentora: "Estábamos en una dinámica que no era sencilla; el míster lo ha comentado varias veces, que el nivel era bueno en la semana, pero no lo plasmábamos durante los partidos. Esa victoria nos ayuda. ¿Los goles en contra? No es sólo un problema de la línea defensiva. Estamos trabajando mucho en ello, y no lo estábamos logrando. El otro día sí estuvo el equipo contundente y atento. Tenemos muchas ganas de que siga así en muchos partidos".

Reconocía el 'Panda' que el bajón experimentado por el equipo antes de visitar El Sadar "generaba dudas a todo el mundo, tanto dentro como fuera", aunque recalca que "el grupo siempre ha estado unido", también en lo que respecta a su relación con Loren y Sanabria, con los que mantiene una pugna por la titularidad arriba: "Nos llevamos muy bien. Somos distintos y complementarios. El míster tiene variedad, y eso es importante. Intentamos en el día a día llevarnos bien. El que salga, que lo haga lo mejor posible".

Ahora, el Betis recibirá este domingo al Villarreal (16:15 h) con la idea de buscar un triunfo que dé continuidad a las buenas sensaciones exhibidas ante Osasuna, aunque el '9' verdiblanco avisa de que se encontrarán con "un equipo duro, con muchos recursos, que viene de un partido en el que no le salieron tan bien las cosas, pero que cuenta con potencial". Además, llegará descansado por el aplazamiento de su encuentro de este jueves en UEL, así que Borja tiene clara la receta: "Intentaremos llegar lo mejor posible para lograr una victoria. Es importante acabar bien el año. Ha sido un año muy complicado, por lo que tenemos ganas de acabarlo, pero lo importante es acabarlo bien, recuperar sensaciones y empezar bien el 2021".

El punta bético está "contento" con Pellegrini, "con ganas de convencerle para entrar en el equipo y aportar", al tiempo que valora contar con "una plantilla con competencia entre posiciones, lo cual ayuda al equipo. Él lo tiene claro. Intenta ser cercano, aunque marcando su posición; es bueno que se preocupe por hacerte mejorar". Hasta tal punto que no se ve en enero con otra camiseta, tras los rumores de una posible cesión en la segunda vuelta: "Mi intención es jugar en el Betis y disfrutar en el Betis; estoy donde quiero estar".