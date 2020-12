Garrido: "La baja de Canales para el Betis es como la de Messi para el Barcelona"

"La baja de Canales es como la de Messi en el Barcelona. Es un jugador que ha ido madurando con el tiempo. Y en un equipo como el Betis es una baja muy importante. Pellegrini es un entrenador muy equilibrado, le gustan los jugadores de calidad, pero también los equipos ordenados que no encajen goles. Esta plantilla no me parece mala. Tiene buenos jugadores en todas las líneas, pero también ayuda mucho la estabilidad en el club. El Villarreal tiene una pareja de centrales fenomenal. Esa pareja es la clave de este Villarreal", ha indicado Juan Carlos Garrido, exentrenador del Betis y actualmente sin banquillo, en Radio Marca Sevilla.