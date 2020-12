La fórmula de Pellegrini para dejar la portería a cero

El análisis está más que hecho y la conclusión es clara: el problema del Betis esta temporada, cuando las cosas han ido mal, ha sido la facilidad con la que ha encajado goles, el mal funcionamiento del sistema defensivo. Un problema crónico al que empezó a poner remedio Manuel Pellegrini en el arranque de la campaña, pero que volvió a aparecer.

Ante Osasuna ganó sin encajar y ese debe ser el camino. Pellegrini también lo tiene claro, pero su fórmula para dejar la portería a cero la tiene muy clara: "No encajar, pero no con ocho atrás y dando el balón al rival. Nuestra idea es que no vamos a especular, no vamos a jugar a no perder, vamos a salir a ganar todos los encuentros".

"Ante cualquier rival eso es muy importante dejar la portería a cero. La hemos dejado a cero cuatro partidos. Lo que no debemos cometer son errores de penales ni expulsiones que perjudiquen al equipo. Hay que tener una buena seguridad defensiva, pero no metiendo ocho jugadores en nuestra área y dándole el balón al equipo contrario. Va más encaminado a la forma en la que debemos defender", ha indicado el técnico chileno, que se ha referido también a algunos nombres propios como Bravo, Sidnei ("no ha entrenado hoy") o Borja Iglesias, así como a rival potente como el Villarreal.

Bravo, prácticamente recuperado

Claudio ya entrena con el plantel esta semana, no está al cien por cien. En los próximos días lo vamos a evaluar. Esperemos que pueda hacer todo el trabajo ya con el grupo, pero está prácticamente recuperado.

Un Villarreal con potentes jugadores en el que estuvo cinco años

Un partido difícil porque el Villarreal se ha ido desarrollando muy buen en los últimos años. He tenido la suerte de pasar allí cinco años de mi carrera, el equipo se ha ido potenciando con jugadores de alto nivel. Vamos a tratar de hacer lo que tratamos de hacer como equipo. Los dos tenemos a jugadores técnicamente buenos, somos dos equipos ofensivos y debería ser un buen partido con ambos equipos intentando jugar.

El Betis y los equipos altos de la tabla

Con los equipos altos de la tabla sufrimos derrotas, pero las tres condicionadas por la expulsión de un jugador, estuvimos casi media hora sin poder contar con ellos. Los resultados no eran los que esperábamos.

Una racha goleadora para Borja Iglesias

Venía de una sequía importante y el gol le da confianza. Nunca ha bajado los brazos y el trabajo le da seguridad. Ha hecho goles en todos lados. Nunca se bajó anímicamente por no estar jugando o metiendo goles, sería muy bueno para él que sea el inicio de una racha goleadora.

Liga muy igualada

Es especial. De perder 17, de ganar séptimo. Liga difícil, muy estrecha. Los equipos no logran marcar diferencias. Quizás perdimos algunos partidos que jugamos bien. Pesimismo al interior del club, pero fuera no dentro. Partidos igual la semana, no nos bajoneó a nosotros. Hacer diagnóstico y buscar una solución. Y vamos a ver si ahora llega una racha positiva. El objetivo es ganar domingo tras domingo y ver a qué lugar de la tabla nos permite llegar.

Es pronto para hacer juicios sobre cómo acabará LaLiga

Los grandes van dejando puntos y la Real o el Villarreal que están arriba siempre tienen la esperanza de poder ganar LaLiga. Todavía está en su primer tercio. El Madrid en dos partidos se puso puntero en Champions y ganó al Sevilla y se puso arriba en LaLiga. Es pronto y no me atrevería a decir que Madrid y Barcelona no van a estar arribal. El Barça, además, tiene dos partidos menos.