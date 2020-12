Lo que haría 'Es posible otro Betis' si gana con Pellegrini y Cordón

Hay mucha tela que cortar todavía de aquí al 21-D, cuando se celebrará una junta general de accionistas que promete ser movida. La alternativa a Haro y Catalán va tomando forma y fuerza, con Lorenzo Serra como impagable mascarón de proa, así como con la fortaleza accionarial que aportan no sólo el propio balear, que compró un buen número de títulos junto al capitán Joaquín (en torno al 2% éste), sino Joaquín Caro Ledesma, Paco Galera y Rafael Salas. A falta de conocer la posición de otras familias relevantes en el apartado accionarial, como los Lopera o los Castaño, se avecina a priori una votación ajustada, que decidirá probablemente la base.

Algunos advierten de que el relevo en el consejo de administración no entra dentro de los puntos del orden del día, pero el propio presidente, Ángel Haro, anunció que, de no aprobarse las cuentas, daría un paso al lado y, con él, sus compañeros del órgano de gobierno, que dimitirían en bloque, por lo que no habría más remedio que cubrir ese vacío de poder con unas nuevas elecciones. De consumarse el cambio, muchos se preguntan qué pasaría con el actual 'staff' técnico, ya que Serra Ferrer entraría como máxima autoridad en lo deportivo.

Según avanza el compañero Fali Pineda en 'Muchodeporte', la idea del veterano ex entrenador pasaría por mantener a Manuel Pellegrini en el banquillo. De hecho, ya mantuvo contactos con él y su representante en 2019 para hacerse cargo del Betis, considerándolo un técnico preparado y con nivel de sobra para dirigir al conjunto heliopolitano. De momento, el chileno seguiría hasta final de temporada, pero no sería descartable que, incluso, agotara su vinculación.

Diferente es el caso de Antonio Cordón, a quien Serra tiene en bastante estima profesional, si bien sus roles chocarían de no haber modificaciones. Como quiera que uno de los nueve puntos del ideario de 'Es posible otro Betis' recalca que no podrá haber profesionales de otros departamentos ocupando una plaza de consejeros, el de Sa Pobla sería director deportivo o director general deportivo, por lo que el extremeño debería reubicarse dentro del organigrama verdiblanco, bien como secretario técnico o con otra denominación, pero ya sin el poder absoluto actual. Incluso, sería Lorenzo el que despacharía con Pellegrini, no él, por lo que habría que ver cómo lo encajaba Cordón.