Pellegrini, la oposición y el vestuario ante el ruido de sables en el Betis

Tiene un partido importante el Real Betis ante el Villarreal para tratar de conseguir un segundo triunfo consecutivo tras la victoria en Pamplona frente al Osasuna, pero la actualidad en el conjunto bético viene marcada por la irrupción de la oposición al presidente Ángel Haro y al vicepresidente José Migue López Catalán liderada por Lorenzo Serrar Ferrer y el grupo de accionistas 'Otro Betis es Posible'.

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, está "al tanto de lo que ocurre en el club porque personalmente siempre es bueno saberlo" y ha confirmado que no ha mantenido ningún contacto ni con Serra Ferrer ni con ningún miembro del grupo opositor: "He tenido la reunión habitual que tenemos una vez a la semana con Ángel y José Miguel, pero con la otra parte no he tenido contacto".

El ruido de sables en el entorno del club, lógicamente, llega también al vestuario, aunque Pellegrini ha indicado que la victoria ante el Osasuna ha dado tranquilidad para trabajar y el grupo trata de estar al margen de esos problemas. "Una semana normal. Venimos de una victoria y así pasamos antes a centrarnos en el partido. Toda la parte externa no nos preocupa, ni tenemos la cabeza puesta en lo que va a pasar en el interior del club", ha indicado en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Villarreal.