El posible once del Betis ante el Villarreal

La resurrección en Pamplona del Betis, con una mini revolución de Pellegrini en el once, debe tener continuidad este domingo (16:15 horas) contra el Villarreal para que los verdiblancos se asienten en la zona media-alta de la clasificación, si bien es cierto que esta temporada tan atípica presenta tamaña igualdad que un par de resultados negativos o positivos te llevan abajo o arriba con suma facilidad.

La ley no escrita del fútbol es que, cuando un equipo funciona, no debe tocarse, si bien es cierto que los cambios aportaron también contra Osasuna, con dos goles y una asistencia entre tres de los que ingresaron, por lo que no sería desdeñable que alguno tuviera hueco en la alineación, de la que desaparecieron 'pesos pesados' como Joaquín, Tello y Sanabria, los dos últimos sin participación en tierras navarras. En definitiva, muchas alternativas para Pellegrini.



Consulta el posible once del Betis para el domingo en nuestra galería.