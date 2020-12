Pozuelo: "En sueños sí me he visto jugando en el Betis, pero la realidad es otra"

Está "muy feliz" y, aun siendo bético, aun inyectándole a sus hijos el verde y blanco por las venas, no quiere volver. En el fondo lo desea, y hasta se ve "en sueños" asociándose sobre el césped del Benito Villamarín con Canales o Tello, pero Alejandro Pozuelo (29) prefiere seguir viviendo el Real Betis desde la distancia, "sin presión". El canterano heliopolitano ha sido nombrado MVP de la Major League Soccer, un excelente motivo para conceder una entrevista a ESTADIO, mientras pasa sus vacaciones en Sevilla. Sobre el lío institucional, por cierto, se moja: aboga por el regreso de Serra Ferrer.

- Segundo español, tras Villa, en ser MPV de la MLS.

- Es un premio muy importante. Sé el significado que tiene. Ser el segundo español tras David Villa, tras haber pasado varios jugadores españoles por la MLS, estar ahora varios en el campeonato... Quizá no le das tanta importancia cuando te reconocen, pero seguro que más adelante, cuando ya esté retirado, sabré apreciar el valor que tiene.

- El premio se llama Landon Donovan y el anterior de su club que lo ganó fue Sebastian Giovinco. Casi nada.

- Sí. Giovinco es un gran jugador, se fue y me firmaron a mí, pero realmente creo que tenemos poco en común, que yo no fui realmente su sustituto. Él es más '9' de área, de marcar goles... Yo soy más mediocentro. Si hubíesemos jugado juntos, seguro que nos habríamos entendido muy bien.

- Comparte vestuario con Michael Bradley, Pablo Piatti, Jozy Altidore... y Ayo Akinola tiene buena pinta. Hay nivel, ¿verdad?

- Sí, tenemos muy buen equipo. Hemos tenido que jugar mucho fuera de casa, porque no podíamos hacerlo en nuestro estadio, y ha sido una temporada que se nos ha terminado haciendo muy larga, muy difícil, sobre todo en los últimos partidos.

- ¿Algún jugador que vea para dar el salto ya a una de las cinco grandes ligas?

- Si te digo la verdad, yo soy un poco desastre con los nombres de los jugadores y los equipos, pero hay algunos jugadores, como (Diego) Rossi o (Brian) Rodríguez, de Los Ángeles; Akinola, a quien me nombrabas antes; o (Richie) Larydea, que tiene mucha proyección.

- ¿Apuesta ahora más la MLS por el talento joven?

- Es bueno que traigan gente conocida, como por ejemplo han hecho este año con Higuaín o Matuidi, porque le da renombre al campeonato, pero es cierto que ya están llegando jóvenes promesas de Argentina, Uruguay... y diría que esa mezcla es buena, que está enriqueciendo nuestra liga.

- Nueve goles, nueve asistencias, líder en oportunidades creadas... Parecen y, de hecho, son unos números espectaculares, pero es que ya llegaba desde Bélgica de hacer una barbaridad de tantos y pases de gol. ¿Qué metas se pones ahora?

- Tres años y medios en Genk, dos años aquí... Parece que me me fui por dinero, o eso al menos decían en Bélgica, pero para mí eso era secundario. Claro que es importante, porque debo mirar por mi familia, pero quiero hacer cosas importantes en el fútbol. En Bélgica fui considerado de los mejores y ahora también en la MLS. Y no es algo que diga yo: existe un reconocimiento, estadísticas...

- Si WyScout no me ha engañado, acaba contrato en junio.

- No, no es así. Tengo dos años más y pienso que sí, que cumpliré mi contrato. No me veo saliendo y el club (Toronto FC) tampoco está por la labor.

- O sea, que es muy feliz en Canadá...

- Sí, mucho. La vida es increíble, los niños son felices, no hay tanta presión, la ciudad es una pasada, el club nos cuida mucho...

- No se ha planteado volver a España, vaya.

- Sí, pero de vacaciones solo, a ver a la familia, a estar tranquilo...

- ¿Y a ver fútbol, a ver el Betis?

- Intento desconectar cuando estoy aquí, pero el Betis es imposible no verlo. Además, que los niños lo llevan en la sangre y como no les ponga su Betis...

- ¿Cómo lo está viendo?

Con altibajos, la verdad, pero la clasificación está muy apretada: pierdes, y te vas abajo; ganas, y te metes arriba. Es, precisamente, lo que le ha pasado al Betis. Yo confío. Tiene un pedazo de plantilla y un grandísimo entrenador. Esperemos que a final de temporada esté lo más arriba posible.

- ¿Cree que echa mucho de menos a Canales?

- Eso sí que se ha notado. Canales es el corazón del Betis. Es un jugador que me gusta mucho. Es una pieza importantísima. Porque, cuando el equipo va mal, él lo echa a sus espaldas; y, cuando va bien, igualmente es de los que más destaca.

- Quizás con Pozuelo ahí en la media punta del 4-2-3-1 de Pellegrini no le iría mal... ¿Se ha llegado a ver ahí?

- En lo sueños, sí me he imaginado ahí, pero en la realidad no. A ver si me explico: estoy muy contento fuera y la presión que es volver para un canterano... Lo pienso, sí, lo sueño, y me imagino jugando ahí, pero sé que no. Ahora puedo disfrutarlo desde fuera, con mis hijos... Podría jugar con Canales, Tello... ¡Es que esos jugadores no los tenía el Betis y yo estoy en mi mejor momento! Pero sé que no, que es mejor así.

- ¿Del lío institucional se atreve a hablar?

- Hace tiempo que no se hacen las cosas bien. Yo con Serra las veía mejor, mejor de lo que están ahora, pero lo echaron. Mi pensamiento, como bético, es que con Serra se estaban haciendo las cosas bien. Yo creo que los que están ahora no están acertando. Yo, como aficionado, veo a Serra, porque me gustaba su política, su manera de hacer las cosas.