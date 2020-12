Borja Iglesias: "Aitor Ruibal ha sido un gran descubrimiento"

Borja Iglesias volvía al primer plano deportivo después de que rompiera su mala racha el pasado domingo en Pamplona, aunque el delantero gallego nunca ha dejado de estar de actualidad. Ya sea por sus goles, en los buenos momentos, por su caché, por su reconocida simpatía, por prestarse a todo o porque es un habitual en el mundo de los Esports, su presencia en los medios es habitual. Y precisamente por esto último, por su participación en el equipo DUX Gaming, donde también están Lucas Pérez o Courtois, era entrevistado en el canal de Twitch de Rafael Escrig, donde se sometió a un simpático test de preguntas sobre fútbol relacionadas, en su mayor parte, con clubes en los que él jugó y de las que acertó seis de diez. Y también habló sobre temas de actualidad.

Una de las preguntas que acertó, gracias a la ayuda telefónica de un utillero del Betis, fue sobre el número de partidos con los que Joaquín se erigía como el futbolista de campo con más encuentros en LaLiga. Y aprovechó para elogiar al capitán verdiblanco. "Es un portento físico. Joaquín no es el típico jugador que está trabajando en el gimnasio. Con su trabajo preventivo mantiene el tipo y compite igual de bien. Es una suerte tenerlo ahí", asegura el gallego. Y no sólo lo dice por su fútbol sino por todo lo que aporta al grupo: "Disfrutamos mucho con él. Somos compañeros de taquilla y aunque ahora, con todo eso de la covid, está más complicado compartir momentos, nos lo pasamos muy bien".

Sin embargo, al que más elogió es a un Aitor Ruibal por el que le preguntaron sobre cómo era su relación. Una cuestión que venía que ni pintada, ya que el catalán le dio la asistencia con la que el pasado domingo Borja rompió su racha: "A Aitor le debo una comida. Me llevo muy bien con él. Para mí ha sido un gran descubrimiento. Yo me llevo muy bien con Loren y entre ellos tienen una gran amistad desde hace años. Por eso conectamos los tres, tenemos gustos parecidos, jugamos a la play..."

Asimismo, sin referirse a esa mala racha que ha atravesado sino a cómo llegar a ser profesional, el delantero gallego daba las claves para alcanzar la meta que, a la postre, le ha llevado a ser el delantero del Betis y a que el club verdiblanco pagara una alta cifra por él. "Cuando tienes un objetivo lo más importante es ser constante, positivo cuando las cosas no salen tan bien como te gustarían y confiar en ti mismo pese a las adversidades. Yo me siento muy afortunado, pero también he tenido la suerte en momentos puntuales de alguien ha decidido que Borja es el delantero que quería", afirma.

En Zaragoza vivió, posiblemente, su mejor año, de ahí que rememorase los mejores momentos que pasó en ese club histórico. "Mi mejor recuerdo con la afición es el momento en que nos eliminann en el 'play off'. El estadio se queda lleno pese a estar lloviendo, cantan tu nombre pidiendo que te quedes, sales hora y media después y la afición sigue ahí...", destaca Borja, quien no descarta volver e, incluso, retirarse como zaragocista. "Me gustaría volver por allí por el feeling que tengo. Ahora están pasando un momento complicado pero algún día nos reencontraremos, eso lo tengo clarísimo. No sé si volveré para jubilarme allí o ya cuando me vaya a retirar igual ya no estoy para jugar allí y en el Zaragoza quieren otro delantero. También me gustaría retirarme en el Compostela, es complicado...", concluye.