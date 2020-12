El bético Edgar crece en Oviedo y se convierte en un ídolo

"Me gustan las ciudades donde se vive así el fútbol, en las que la gente te para por la calle para felicitarte cuando ganas y también para exigirte cuando las cosas van mal. Me gusta mucho y desde el primer me han acogido muy bien aquí". Una ciudad como Sevilla o como... Oviedo. Así de contento se mostraba el bético Edgar González, cuya cesión en el club asturiano está resultando muy positiva y su juego está creciendo al mismo tiempo que su equipo mejora en la tabla.

El futbolista se ha convertido en indiscutible en el conjunto carbayón, con el que ya suma 17 partidos de Liga, con dos goles y una asistencia. Allí se ha desenvuelto no sólo como pivote o central -como hacía en Sevilla- sino escorado en banda. Su mejoría y su gran momento se ha visto reconpensado con el premio de la afición, que le ha reconocido como jugador Cinco Estrellas de noviembre.

Los elogios son mutuos. Edgar ha compartido su deseo de jugar en el Tartiere con el público en las gradas antes de que termine su cesión en el club azul, donde se encuentra "muy cómodo" desde su llegada este verano procedente del Betis.

Y ha roto una lanza por el equipo tras un complicado inicio. Por ello, ha destacado la tranquilidad que siempre hubo en el seno del vestuario azul, cuyos resultados positivos del último mes vienen "del trabajo y las mejoras" en un equipo "que fue reconocible desde el primer día". "Sabíamos que se estaba trabajando bien y ahora que los resultados acompañan todo es más positivo. No debemos relajarnos porque ese trabajo es la clave de los triunfos: trasladamos la intensidad de los entrenamientos a los partidos", indicaba el catalán, al que la competencia le hace "dar un plus".

A título individual, el pivote ha pasado de ver prácticamente una tarjeta por partido a llevar tres apercibido sin ver la quinta, objetivo que se planteó hace semanas y que ha logrado a base de "reflexionar sobre según que faltas en algunas zonas del campo o situaciones" que no las requieren. "No voy con miedo, hago lo mismo que antes pero con un poco más de consciencia", ha comentado el mediocentro, que ha hecho hincapié en que "lo importante es no hacer las que sean innecesarias".