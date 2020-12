Los ex del Betis se posicionan para la Junta, Joaquín...

No es una sorpresa decir que la Junta General del Accionistas del próximo 21 de diciembre podría pasar a la historia del Betis. La oposición al actual consejo de administración que liderán Haro y Catalán se ha organizado en torno a la cabeza visible de Serra Ferrer y, aunque parte con una minoría de acciones, intenta influir de alguna forma en los pequeños accionistas para que decanten las votaciones y el 'golpe de estado' se haga efectivo.

En esta situación, históricos del club también son influyentes o al menos así tratan de serlo y no dudan en manifestar en las redes sociales o en otros medios con quien se posicionan. Es el caso del camero Capi, quien ha manifestado públicamente su apoyo a Serra Ferrer y al grupo que lideran Salas y Caro Ledesma con una publicación en Instagram. "¡Cómo se le echa de menos míster!", escribía el excapitán verdiblanco con una imagen del técnico mallorquín.

Otro que se ha manifestado en los últimos días ha sido el argentino Gabriel Humberto Calderón, quien a su vez también es accionista, por lo que tendrá que decir en la Junta del día 21. En su caso lo hacía en una entrevista en ABC, en la que mostraba su apoyo a la actual directiva y criticaba duramente a los que "tratan de dividir" al beticismo. "Yo tengo una carrera como jugador y entrenador. He jugado tres Mundiales en ellos disputé dos finales. Aprendí que para llegar a lo máximo hay que trabajar en equipo. Y por eso cuando veo que en dos o tres días aparece una plataforma nueva me suena oportunista. Creo en la democracia y en la libertad pero también en que hay que querer al club. Yo di mi prestigio y mi cabeza al servicio del club y siempre demostré el amor al Betis, en todo momento. Ahora veo a gente que cree que puede entrar en el club y se comporta de manera oportunista y me duele. Tenemos que trabajar todos para que el Betis sea mejor. La afición exige un equipo grande. Es una afición impresionante. En los 37 años que llevo vinculado al Betis nunca vi a una directiva a la altura de su impresionante afición, porque eso es muy difícil, pero ahora hay gente honesta que lo que necesita es que la gente se una a ellos para ser más fuertes. No me parecen bien los oportunistas que salen de repente y quieren que pierda el Betis para entrar ellos en el club, para cortar cabezas. Eso es de mediocres", aseguraba el argentino, quien llegó a decir: "Con división no vamos a llegar tan lejos. No me puedo creer que haya béticos que puedan llegar a querer que pierda el Betis".

"La afición siempre ha sido grande y eso es impresionante. Lo que pido es unión, me da igual quién esté en el cargo. Haro y Catalán también tienen que escuchar y mejorar las cosas que no están haciendo bien, por supuesto. Si no, lo acabarán pagando. Son honestos. Podrían haber comprado la mayoría accionarial total y no habría discusión ahora, pero supieron dividirlo todo y asumen sus responsabilidades. Han traído al entrenador con mejor currículum de la historia del Betis y seguro que va a funcionar. Y en lo económico por culpa de la pandemia hay clubes que están diez veces peor que el Betis. El club va en buen camino pero también tiene que hacer autocrítica, claro está, y corregir los errores. Por el interés del Betis y de ellos mismos, porque si no tendrán que dar un paso al costado. Pero lo importante es un Betis fuerte y no hablar ahora de cortar cabezas porque algunos quieren figurar", reiteraba.

No serán las únicas voces que aparecerán en los próximos días, aunque tal vez la más esperada sea la de Joaquín Sánchez y, posiblemente, no se alzará. El capitán verdiblanco posee el 2% de las acciones, las mismas que uno de los principales opositores, la familia Salas, y el doble que el propio Serra Ferrer. Y su decisión podría ser clave.