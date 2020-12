Pellegrini ve un "avance defensivo" y celebra que el 0-1 "no afectó"

"En primer lugar, sí hubo un avance defensivamente hablando. Nos hicieron un gol tempranero en un córner que no defendimos bien. Pero, por lo menos, no nos afectó y seguimos apretando la salida del Villarreal para que no sacaran el balón con facilidad. Defendimos bien ante un equipo con tantas figuras como éste. Hicimos el empate y Asenjo tuvo más intervenciones que Joel. Si no se puede ganar, era importante no perderlo", resumía en sala de prensa un Manuel Pellegrini que se vanaglorió de no haber perdido nunca la fe.

"En los peores momentos, tras las derrotas en Bilbao y ante el Eibar, dije que había que buscar soluciones sin cambiar la filosofía. Competimos de igual a igual con un equipo que se ha reforzado más que nosotros y muy bien. No perdimos nuestra idea de juego nunca", insistía el chileno.

Sobre la plaga de lesiones que empieza a afectar al fútbol español en una campaña tan comprimida en su calendario por los efectos de la pandemia en la pasada, con el Villarreal perdiendo hasta a tres jugadores por ese motivo en el Benito Villamarín, su otrora entrenador se teme la propagación: "Es difícil adivinar el futuro, pero la posibilidad está. Ninguno hemos podido hacer una pretemporada normal por el aislamiento, las restricciones... A medida que pasan los partidos, puede haber bajas. A ver cómo se gestiona eso".

Pellegrini explicó igualmente la rotación en la punta de lanza: "En Pamplona jugó Loren la semana pasada, pues había trabajado muy bien y Tonny Sanabria tenía unas pequeñas molestias. Entró Borja e hizo el gol. Para mantener esa dinámica y darle respaldo, hoy entró él. Son tres jugadores en los que tengo confianza y que tendrán que dar lo mejor cuando les toque". Por último, alabó a Aitor Ruibal: "Fue un muy buen gol. Viene de un balón detenido, pero lo pilla en la frontal. Pusimos gente ahí porque el Villarreal solía meter a su defensa muy atras. Hay qie impactar como impactó él el balón. Se lo venía mereciendo por su trabajo".