Otra razón más para que el Betis eche de menos a Canales

Su último encuentro con el Betis fue ya hace más de un mes, en concreto el 7 de noviembre, cuando formó parte del equipo que cayó goleado en el Camp Nou por 5-2. Diez días más tarde, se rompía en los primeros minutos del España-Alemania en La Cartuja. Aquella lesión deparó el peor de los diagnósticos (rotura de grado III), que le tendrá apartado de los terrenos de juego, según los especialistas, un mínimo de ocho semanas, puede que hasta el doble. Una vez resuelta la inflamación de la zona, se descubrió que tenía afectada la unión miotendinosa del bíceps femoral sobre una antigua dolencia del tendón conjunto de los isquiotibiales.



Tras consultar con el prestigioso Doctor Cugat, que ya le operó de su grave lesión de rodilla en 2012, el prestigioso traumatólogo deportivo coincidió con los servicios médicos verdiblancos en que lo más conveniente era apostar por un tratamiento conservador y no por la cirugía, por lo que el mediapunta se puso manos a la obra con instrumental de última generación (como la cámara hiperbárica) con el objetivo de volver lo antes posible, si bien los plazos, entre otras cosas porque nadie desea arriesgar y que haya pasos atrás, son una incógnita.



De hecho, el Betis, como avanzó ESTADIO, contactó con el Barcelona para preguntar por la situación de Aleñá y Riqui Puig, que pueden salir cedidos en enero, para solventar una baja tan importante como la de Canales, aunque tanto Pellegrini como Haro dejaron claro que, salvo que haya una venta en el mercado invernal que libere masa salarial (improbable, ya que no se desea malvender a ningçun efectivo ni perder potencial), será casi imposible que lleguen refuerzos, entre otras cosas porque no hay plazas libres en las dos primeras plantillas profesionales.



La ausencia del cántabro, auténtico líder del Betis, se está dejando notar. Pellegrini optó por Rodri, quizás el que más se le puede asemejar en el filial -no hay nadie ni parecido en los grandes-, pero el extremeño no ha vuelto actuar, apostando el míster chileno por meter por dentro a Joaquín, retrasar a Fekir y, viendo el escaso resultado ofensivo de esas reubicaciones, superpoblar la medular con Guardado y William Carvalho escoltando a Guido Rodríguez. No obstante, existe un apartado en el que tampoco ha conseguido suplir a Sergio su entrenador.



Y es que los tres tantos materializados por la escuadra heliopolitana sin el '10' han llegado al contragolpe (los dos de Pamplona) y de un chutazo en la frontal, tras el despeje en corto de una falta colgada al área. Ninguno de estrategia, una faceta en la que Canales no tiene parangón en España y casi en Europa. De esta forma, según @OptaFranz, el perfil especializado en estadísticas de la Bundesliga, sólo dos futbolistas de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente han generado más tantos a balón parado que él en las campañas 19/20 y 20/21: Christopher Trimmel, del Unión Berlín (11); y Maximilian Arnold (Wolfsburgo).



Después de ellos, aparece ya Canales, con siete tantos de estrategia que partieron desde sus botas, los mismos que Trent Alexander-Arnold (Liverpool) y Filip Kostic (Eintracht de Frankfurt). En concreto, todo en el curso anterior, el santanderino botó los córners que terminaron en goles de Borja Iglesias (a la Real Sociedad), Fekir (en Ipurua) y Bartra (al Espanyol), además de anotar él de falta directa en el Villamarín contra el Valencia, y de penalti frente al Barcelona, el Mallorca y el Granada.



Ahí ya salen las siete participaciones referidas, aunque, si se amplía el apartado a los goles de estrategia que marca o en los que da el último pase, habría que añadirle dos calcados: el que anota en la 19/20 Feddal en Balaídos y el de la 20/21 de Mandi al Real Madrid, ambos tras sendos córner en corto que acaba poniendo Canales en el área.











11 - Since 2019-20 Christopher Trimmel (@fcunion_en) has assisted 11 Bundesliga goals per set piece - more than any other player in Europe's Top 5 leagues. Expert. #FCUFCB #Bundesliga pic.twitter.com/SnKubx5teq — OptaFranz (@OptaFranz) December 12, 2020