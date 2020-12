Haro contesta a Serra y Caro Ledesma: su dimisión, la deuda real, con quién va Castaño, las críticas...

El presidente del Betis, Ángel Haro, concedía este martes una entrevista a los compañeros de Onda Cero Sevilla donde, para empezar, analizaba el momento deportivo por el que atraviesa el primer equipo, confesando que ha habido muchos altibajos: "Hemos tenido partidos buenos que nos han hecho pensar en lo mejor, pero es cierto que también otros en los que no hemos estado. Todavía tenemos opciones de luchar por los objetivos marcados, que son luchar por estar arriba. Ahora, lo que necesita el equipo es sumar puntos, como el del otro día, para ganar confianza y volver a recuperar sensaciones como las del día de Valencia o el de Pamplona".

Con todo, la actualidad manda, y la inminente junta general de accionistas del 21 de diciembre, que se prevé movidita por la existencia de una oposición que se está armando para derrocar al villaverdero y a sus colaboradores, obligaba a referirse al capítulo institucional. "Como cada año y como marcan las reglas, tenemos una junta. Se presenta un grupo de accionistas que, al parecer, pretende cambiar el órgano de gobierno que ha dirigido el club en los últimos años. Tampoco está claro lo que pretende, porque el mensaje no es uniforme. Unos hablan de integrarse, aunque con un proyecto nuevo; otros, de hacerlo todo distinto... La vuelta de Lorenzo (Serra Ferrer) sólo sería posible, por ejemplo, si cambia todo el órgano de administración. Si son coherentes, deberían explicar su proyecto a los béticos, dar más detalles del que han presentado deprisa y corriendo".

Y, seguidamente, Haro habló de nombres propios y otros asuntos relacionados con la citada junta:



SERRA

"Lorenzo, desde un tiempo a esta parte, está dando muestras de querer volver. Desde los acercamientos con Joaquín Caro en aquel partido ante el Valencia, demuestra que quiere volver de una forma u otra. Si alguien le ha abierto la vía de regresar, él la ha abrazado y está metido en eso. Poco más puedo decir. Ya he manifestado que, como entrenador, todo mi respeto: junto al equipo que había, lograron grandes hitos en nuestra historia. Pero, si tengo que valorarlo como consejero y accionista, como una de las personas que va en esa candidatura, no me están gustando las declaraciones que está haciendo de temas de gestión económica que no conoce ni domina. Hablar de que estamos dispersos... No me gusta; estamos siendo bastante respetuosos y no estoy contando todo lo que podría contar, porque no es bueno para el Betis"

DEUDA DE 127 MILLONES DE EUROS

"Es extraño que empresarios que deberían saber interpretar un balance económico no lo sepan hacer. El Betis lo que tiene es un pasivo corriente por ese importe, al que hay que restar el activo corriente (los derechos y la tesorería). Confunde obligaciones (-127) con deuda (-9). El Betis tiene unos derechos adquiridos; es cierto que el fondo de maniobra del club es negativo, pero hay que valorar otras cosas, como la adquisición de jugadores, la valoración de intangibles, la disminución en tres millones de euros de la deuda a corto plazo... Quedarse con un término solamente del balance y, además, no expresar correctamente su nombre es faltar a la verdad y no beneficia al Betis. Que los proveedores de capital escuchen que el Betis está prácticamente en la ruina... Eso es tener poca lealtad. Y hay que tener en cuenta, que no se dice, que veníamos de cinco años muy duros, con un patrimonio neto muy negativo, de un concurso de acreedores. Y ahora tenemos un patrimonio neto positivo. Los que tienen acciones heredades, que es legítimo y respetable, hablan de que no se cuida su patrimonio. A ellos les digo que su patrimonio ha multiplicado por 10 su valor en estos cinco años"

¿SITUACIÓN ALARMANTE?

"Tan alarmante como la del resto del clubes. El Covid no sólo nos ha golpeado en los ingresos ordinarios, sino, sobre todo, en los extraordinarios, que eran fundamentales para el crecimiento del club. Las plusvalías son importantes, por lo que habrá que buscar soluciones imaginativas en cuanto a ingresos y también en cuanto a reducción de gasto. Esto no es una empresa al uso en la que puedas hacer un ERTE. Tienes una masa salarial de los jugadores, que son los mismos que te tienen que sacar adelante el proyecto, y no es algo que se pueda arreglar de un día para otro"

¿SEGUIRÁ SIENDO PRESIDENTE A PARTIR DEL 21-D?

"Creo que sí. Para eso trabajo. Y, sinceramente, si hubiera opciones serias encima de la mesa, podría seguir queriendo ser presidente, pero no estaría preocupado. Ahora, me preocupa que este grupo heterogéneo, con intereses diferentes, se haya unido sin poner encima de la mesa quiénes van a ser las personas que estarían al frente del Betis. Es de las pocas veces en la historia de un club en que aspiran a ganar una junta, con un mayor número de acciones de las que habría en contra, sin explicar a los béticos quién va a ser la cara que va a representar a los béticos de manera institucional. Se merecen más respeto los béticos; es lo mínimo"

¿QUÉ NOTA SE PONDRÍA?

"No soy mucho de poner notas; pienso que es algo que debe hacer un tercero. Pero, en cuanto a inversiones en infraestructuras y en cantera, nos pondría un notable. Hay que seguir haciendo cosas para llegar al sobresaliente. En el tema deportivo, estamos lejos de lo que queríamos, un Betis que compita asiduamente en Europa. Estamos trabajando en ello, pero no estoy de acuerdo con los que lo califican de bandazos. Teníamos un director deportivo que no funcionaba y hemos traído a uno con nivel y a un entrenador con una bagaje que nos permite ser optimistas. Hemos cambiado lo que no funciona para intentar que funcione"

ACCIONISTAS DECEPCIONADOS

"Cualquier bético lo es independientemente de a quién vote, de su sensibilidad. Hay que bajar el balón al suelo, porque esto no puede ser una pelea entre béticos. Lo que puedo aportar es lo que he aportado en todas mis empresas, con las que me ha ido bien: trabajo, honradez, honestidad. Al final, en el deporte, las cosas salen bien a las primeras y otras, no. Sigo confiando en mi capacidad y en la de todo el órgano de administración. Creo que tenemos un buen grupo de profesionales; entre todos vamos a sacar esto adelante"

CRÍTICAS DEPORTIVAS

"Sólo puedo prometer trabajo y ganas de que lleguen los éxitos. Los béticos pueden hacer memoria de las anteriores realidades institucionales y los títulos conseguidos. Ha habido mucha inestabilidad institucional, y ahora vivimos una época de estabilidad, de respeto institucional. El Betis está bien dirigido; no por mí, sino por todo el órgano de administración. En lo deportivo, estamos poniendo los mimbres para que las cosas salgan bien, aparte de ilusión y trabajo"

CASTAÑO

"Hablé recientemente con él, pero no me expresó si asistiría (a la junta) ni con quién iría. Pero sí me ha llegado que este grupo heterogéneo que se hace llamar EPOB cuenta con el apoyo tanto de Castaño como de Lopera. Sería necesario para que les saliesen las cuentas. Otra cosa es que se diga públicamente o no"

DIMISIÓN

"Ya lo he comentado en alguna ocasión. La junta general de accionistas es soberana, es donde debe llegar el escrutinio de los béticos. Si se llega a la situación de que no se aprueba la gestión, no tendría sentido seguir. Es un honor ser presidente del Betis, pero tengo claro que no es un cargo vitalicio. Sí me gustaría que la oposición estuviera formada, con conocimiento y con capacidad. Que, si uno no está en el Betis, pueda estar tranquilo en su asiento y acudir al estadio con su hijo sabiendo que al frente del Betis hay gente honrada y honesta"