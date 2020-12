Joaquín se decanta entre Serra y Haro para la junta del 21-D

Había mucha expectación por conocer con quién iría Joaquín Sánchez, capitán y emblema del Real Betis, en la próxima junta general de accionistas. El portuense, que, como Lorenzo Serra Ferrer, se lanzó a la compra de títulos cuando se pusieron a la venta los entregados por Manuel Ruiz de Lopera en el pacto de 2017, posee un 2% del capital social, tras desembolsar más de un millón y medio de euros, por lo que se trata, en realidad, de uno de los importantes. Con Castaño y la familia Ruiz de Lopera más cerca de 'Es Posible Otro Betis', sería determinante la posición del '17', que este martes se ha decantado públicamente, poniendo fin a las especulaciones.



"Como un Bético más, convencido del hartazgo que supone volver a encontrarnos con otro intento de desestabilización del club (otro más; no sé cuántos ya hemos vivido en los últimos 20 años), y éste concretamente equivocado desde mi punto de vista en el momento, en el discurso y en las formas en esta época tan complicada que todos estamos viviendo. Entendiendo que la actual situación de pandemia esta acarreando a infinidad de familias un escenario realmente trágico, no puedo dejar de acordarme de los béticos del día a día, al igual que de otras personas, abracen el escudo que abracen en cualquier lugar del mundo, de los que perdieron su trabajo, los que perdieron su empresa y, sobre todo, de los que han perdido a sus seres más queridos. No es difícil comprender los malos momentos que tocan vivir ahora y mucho menos entender que es a ellos y únicamente a ellos a quienes nos debemos todos los que de una u otra forma tenemos la responsabilidad de llevar adelante este Betis, aún más en tan malos tiempos. Sintiéndolos cuando llenan nuestro estadio, sufren y disfrutan con nosotros y nos siguen con una fidelidad impagable por toda la geografía de nuestro país. Sólo me queda decirles que no es mi intención volver al pasado, que prefiero buscar unidad, apostar por el presente y mirar al futuro, aun a sabiendas de que se han cometido errores, pero convencido de que la única herramienta que existe y de la que históricamente tanto hemos carecido institucionalmente es la unidad en torno a las trece barras y a lo que representa este escudo para conseguir de una vez por todas un Betis grande y así poder daros algún día lo que tanto merecéis. Viva el Betis!!", rezaba la publicación de Joaquín en Instagram.



De esta manera, teniendo en cuenta que Haro y Catalán disponen de apoyos para superar holgadamente el 24-25%, las cosas se ponen muy complicadas para que los Salas, Caro Ledesma, Serra y Galera puedan igualar esas cifras y poner en duda tanto la aprobación de las cuentas como la renovación del consejo de administración. De todas formas, muchos accionistas minoritarios están apoyando a esta oposición a 'Ahora, Betis, Ahora', por lo que habrá que estar atentos hasta última hora a las cifras de unos y otros.