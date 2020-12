Serra: "La inseguridad de los dirigentes se filtra al vestuario"

Mientras el actual consejo de admnistración calla y sus principales cabezas visibles se centran en el club y en preparar la Junta del día 21, la oposición está aprovechando para ser la única voz del beticismo que se oye desde hace diez días.

Liderados por Serra Ferrer, el técnico mallorquín y los empresarios Rafael Salas y Joaquín Caro Ledesma mandan mensajes a diario para intentar ganar apoyos de cara a un cónclave que se prevé caliente y para el que queda menos de una semana.

En este caso, fue el extécnico y director deportivo verdiblanco Serra Ferrer y Caro Ledesma los que pasaron por 7 TV Sevilla para valorar la actual situación del club y los ataques a la actual directiva fueron constantes.

"Unos dirigentes de un club tan grande tienen que respetar el pasado y presente, tener ilusión en el futuro. Los dirigentes son gestores de parte económica, pero también de emociones. Hay que saber, tener altura de miras y conocer la historia y quién la ha escrito y de qué manera. Hay que saber escuchar y valorar, gestionar emociones y rodearse bien para buscar lo que es lo mejor para el Betis y el beticismo y estamos lejos", aseguraba Serra Ferrer, quien cree que estos mandatarios están "muy difusos" y "eso crea una sensación de inseguridad, que se filtra al vestuario y a cualquier capa a nivel deportivo. Para un equipo es complicado así para mantener la motivación para jugar a ganador".

Serra ve a un club "desencantado" en todas sus áreas y que eso le decidió a dar el paso al frente. "Se trata de no dejar solo, ocuparnos y rodearlo par que entre todos recuperemos senda de la estabilidad que es lo que se merece la historia de este gran club", afirmaba el de Sa Pobla, quien asegura que esto "no es una pugna". "Esto es un acto donde cualquier bético tiene que ocuparse y colaborar y expresar lo que piensa que es lo mejor para el Betis. La realidad es dura en estos momentos para el beticismo. Lo es en el aspecto social, con un beticismo desencantado, en la área deportiva, en objetivos menores, y en la parte económica, por las noticias que me dan, el crecimiento es menos cero", indicaba, al tiempo que reiteraba que su deseo no es ser presidente porque no se ve "preparado".

Caro Ledesma apunta a la insolvencia económica

Más duro aún fue el empresario Joaquín Caro Ledesma, uno de los principales accionistas del Betis en la actualidad, quien apuntaba a los problemas económicos para buscar un cambio en los gestores del proyecto. "Entendemos que el Betis tiene muchos problemas, tanto deportivos como económicos, porque creemos que no se está gestionando bien. Como consecuencia de ello y las decisiones que estas dos personas toman -Haro y Catalán-, sobre todo tras la salida de Serra del Betis, se planifica mal. Y como consecuencia de esta mala planificación nos encontramos con la presentación de unas cuentas realmente alarmantes. El Betis tiene que pagar una deuda económica a corto plazo de 127 millones de euros. Y no los tiene. El club ahora mismo tiene beneficio 0", afirmaba.

Y por ello pedían que aclaren todos esos puntos, que preocupan "a todos los béticos, accionistas y no accionistas". "Creemos que no se están haciendo bien estas cosas. Los auditores dicen que se han inflado las cuentas y las van a presentar el próximo día 21. Esto no lo digo yo, es lo que aparece en las cuentas presentadas para aprobarse el día 21. He estado viendo los números para llegar a estas conclusiones. Hay muchas cosas pequeñas. Nos van a facilitar una serie de detalles sobre la tesorería del club. De momento, lo que he estado viendo, es muy alarmante", estimó Caro Ledesma, quien se siente muy respaldado en sus lucha. "Nos están mostrando muchos apoyos, accionistas relevantes y minoritarios. Hay un apartado para sindicar con Lorenzo Serra, pero creo que no lo sabremos hasta el final. Que el Betis esté llamando a personas para apoyar al presidente o al consejo, creo que no se debe hacer. Para informar a la gente, pues sí lo vemos necesario, pero no para intentar conseguir o convencer a accionistas para dar su apoyo al presidente o el consejo", señaló.