Caro Ledesma: "Además de accionista, Joaquín es empleado del Betis, no de Haro y Catalán"

Joaquín Caro Ledesma, accionista de referencia del Betis y una de las cabezas visibles de 'EPOB' en la próxima junta del 21 de diciembre, salió al paso en una entrevista a 'Muchodeporte' a las palabras de su tocayo Joaquín Sánchez, con un 2% del capital social, que se ha posicionado a favor de Haro y Catalán, acusando al grupo opositor, con Serra Ferrer entre ellos, de "desestabilización". Para empezar, el empresario sevillano dejó claro que no está de acuerdo: "Pues hombre... Para mí, Joaquín es un símbolo, pero se ha equivocado. Creo que ha perdido una oportunidad de mantenerse neutral ante la situación por la que estamos pasando. Creo que nos debe respetar de la misma forma que nosotros le respetamos a él. Nosotros somos un grupo de béticos que queremos cambiar las cosas, nada más. Debería tener respeto hacia todos los integrantes de nuestro grupo. Además de accionista, es empleado del Betis, no de Haro y López Catalán"

El otrora miembro del consejo de administración no esperaba este pronunciamiento tan vehemente del capitán del primer equipo. "La verdad es que no. Él es libre y lo respeto al cien por por cien, por supuesto. Podría haber apoyado a Haro y López Catalán, pero sin meterse con nosotros. Todos somos de la familia bética y antes o después nos tenemos que entender", afirma Caro Ledesma, que cree que lo más triste es la colisión entre dos símbolos como Joaquín y Serra: "Sin duda. No es bueno ese tipo de enfrentamientos. El respeto, para todos".

En otro orden de cosas, el empresario del sector de la prevención se refirió a la próxima junta: "Va muy bien. Estamos recibiendo el apoyo de muchos béticos. En número de acciones nos es más difícil, pero en accionistas no va mal. Creo que habrá mucha igualdad. También muchos accionistas reservan su voto para el día de la asamblea". A este respecto, no descarta que Catalán sea el 'sacrificado' del consejo para que haya acuerdo con los actuales dirigentes: "No descarto ningún escenario. Nosotros siempre hemos intentado entendernos con ellos, pero no ha sido posible. Ángel (Haro) ha dicho que, si no le aprueban las cuentas, se va. Y si afectara algún movimiento a López Catalán, no sé lo que haría".

Sobre la crisis económica que arrecia a la entidad, insiste en que "los datos no son buenos; por ejemplo, se habla de una reducción salarial de 18 millones de euros", pero descarta "entrar en más profundidad", pues no han recibido "esa información" del actual consejo. En el aspecto deportivo, recalca que "no se trata de cuestionar a nadie. Serra sería el máximo responsable y siempre ha tenido buena relación con Pellegrini. Con Cordón... pues habrá que hablar y ver su forma de trabajar. Decidirá Lorenzo". No descarta tocar el bolsillo a la plantilla: "No lo sé. Hay que conocer todos los datos. Si hubiésemos quedado los sextos, estaríamos hablando ahora de otra cosa. El 90% de los ingresos de un club proviene del fútbol; eso hay que tenerlo claro. También hay que dejar claro que para cualquier problema hay solución. Si no hay fichajes, a sacar gente de abajo. Lorenzo siempre ha creído en la cantera y además me consta que los chavales son muy buenos".

Por último, Caro Ledesma está de acuerdo con que ha habido juego sucio en los prolegómenos de la junta del 21-D: "Ángel no ha estado bien en algunos puntos. Con Rafael Salas... A los padres hay que respetarlos y no nombrarlos. Debemos ser serios en eso. Los padres no pintan nada en esto. Por otro lado, no veo bien que desde el club, a través de la web, el actual consejo pueda recibir el apoyo. La ley lo permite, pero no lo veo bien".