El excapitán Ito 'vota' a favor de Joaquín, Haro y Catalán

El exjugador y capitán del Real Betis Antonio Álvarez 'Ito', quien militara seis temporadas en el conjunto bético (1998-2004), ha asegurado en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo que comparte "la postura de Joaquín al respaldar a Haro y Catalán" de cara a la Junta de Accionistas del próximo 21 de diciembre: "Es cierto que en el aspecto deportivo, el más importante de un club de fútbol, tienen que cambiar porque no han logrado los éxitos deportivos que la afición espera. Pienso que se han equivocado en no dar continuidad a algunos de sus proyectos, pero en todo lo demás el Betis de hoy es mucho mejor club, está mucho mejor estructurado, que el Betis que yo conocí".

"Pienso que lo único que les ha faltado es un poco de paciencia para no generar dudas en torno a los proyectos deportivos que han montado. Todos no pueden ser malos. Ahora tienen a un director deportivo muy preparado, Antonio Cordón, y a un entrenador con muchísima experiencia, Manuel Pellegrini. Lo que tienen que hacer es respaldarlos, apoyarlos y tener paciencia con ellos en los momentos complicado para que no se transmitan las dudas al vestuario y a los aficionados", asegura Ito a ED.

Aunque no es accionista, Ito se siente "un bético más", club al que llegó procedente del Celta de Vigo después de proclamarse campeón de Europa Sub21 con la selección española, y entiende que "el Betis necesita unión en estos momentos. Yo podría estar callado, porque no tengo ningún interés en que ganen unos u otros, así que puedo hablar con total libertada. Me parece lógico que haya voces críticas, porque estamos en democracia y la crítica es buena y necesaria, pero da la sensación de que hay personas que han estado esperando a que perdiera el equipo varios partidos para intentar llegar al poder".

Para Ito, que debutó como internacional con la selección española absoluta siendo jugador del Betis, "hay un claro oportunismo en quienes quieren acceder al poder del Betis. Si de verdad tenía una propuesta, la podrían haber presentado mucho antes y no a última hora después de que el equipo entrara en una mala racha deportiva. No em parece lógico que se presenten así, utilizando a la figura de Serra Ferrer como bastión, porque saben que Serra tiene mucho tirón entre los aficionados del Betis".

Ito no coincidió con Serra Ferrer en la segunda etapa del balear en el Betis. El centrocampista extremeño se marchó al R.C.D. Espanyol, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey. Para Ito, "hay muchas cosas que he leído en los folios que el club le entrega a Serra Ferrer que son ciertas. Serra es una persona exigente y en el Betis es cierto que ha tenido éxitos deportivos, pero también es muy distante y tiene poca empatía con el resto de las personas que trabajan junto a él. Si los dirigentes actuales entienden que Serra ya es pasado y no que no se integra en la estructura de un club moderno, sus razones tendrán. La gente también se acuerda de que Serra no ha triunfa en otra parcela que no sea la de entrenador ni el Mallorca ni en el Barcelona".

Ito, por último, considera que "la apuesta por un club multidisciplinar es buena. No creo que sea un error que el Betis tenga equipos en distintas disciplinas deportivas: el baloncesto, el fútbol sala, el fútbol femenino. Todo suma y todo es bueno para la imagen del club, y no creo que los dirigentes estén prestando más atención al baloncesto que al fútbol. Lo único que tienen que hacer es tener paciencia con el proyecto deportivo. Si no lo respaldas, aparecen las dudas".