Fabián, cuestionado en Italia

Valorado oficialmente en 50 millones -los que supuestamente ofreció el Atlético el último día del mercado estival-, intocable para Luis Enrique en el once de la 'Roja' y, en cambio, cuestionado en Nápoles. Fabián no acaba de encontrarse cómodo en el 4-2-3-1 de Gattuso y, pese a que ha sido titular en la mayoría de los partidos en el arranque de temporada, ya el pasado fin de semana fue sustituido en el descanso ante la Sampdoria y hoy, en el trascendental Inter-Nápoles, aparece como el principal candidato para dejarle sitio a Demme o Bakayoko en el once inicial. El ex del Betis vive su momento más comprometido en los poco más de dos años que lleva en Italia.

Elevado a la categoría de líder del equipo con Ancelotti, el palaciego ha perdido protagonismo en los últimos partidos del Napoli. No jugó ni un minuto ante el Crotone hace dos jornadas y el domingo fue señalado en la derrota al descanso frente a la 'Samp'. Desde Nápoles aseguran que está "sufriendo" en la nueva posición de pivote que le ha asignado Gattuso, quien cambia el esquema (4-3-3) con el palaciego en el campo, con un trivote junto a Demme y Zielinski, pero prefiere protegerse más con dos pivotes (Demme y Bakayoko) y tres mediapuntas, en un sistema en el que adelanta al polaco y no al exbético.

Ante esto y después de conocerse una vez más los intentos del Atlético en el ocaso del mercado, que se unían al interés de Real Madrid y Barcelona, las especulaciones no se han hecho esperar. La prensa italiana ya habla de que esta situación podría abrirle las puertas a una posible salida y que la Juventus se uniría a los clubes españoles en la puja por Fabián.

El equipo bianconero, con Pirlo al mando, busca reforzar especialmente el centro del campo y las características del sevillano son del gusto de un exfutbolista que se caracterizaba por crear juego. Según CalcioMercato.it, la 'Vecchia Signora' haría un intento, aunque pensando en la próxima temporada, y en previsión de que Aurelio de Laurentiis pida grandes cantidades por el traspaso -como suele hacer-, podría meter a alguno de los futbolistas propiedad juventina que interesan en Nápoles, caso del turco Demiral.

Mientras tanto, Fabián, con dos años y medio de contrato por delante, intenta adaptarse a una nueva posición, que si bien no favorece a sus características, podría ampliar sus recursos de cara al futuro.