Haro no ve sentido a la estrategia de 'Es posible otro Betis', que pide puesto en el consejo

Ángel Haro, presidente del Real Betis, como poco, hasta el próximo lunes, continúa, al igual que está haciendo la oposición, haciendo campaña mediática de cara a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. Y el mandatario continúa inciendo en lo mismo, en que la alternativa no tiene un proyecto y que ha decidido lucha de manera precipitada.

Este miércoles, sin embargo, ha ido más allá, advirtiendo de que 'Es posible otro Betis' ha solicitado un puesto en el consejo por proporcionalidad y que, por tanto, "están usando" a Serra Ferrer. "La ley de sociedades anónimas permite que un número determinado de accionistas puedan agrupar sus acciones. Ellos han agrupado la familia Galera, Rafael Salas, Lorenzo Serra Ferrer y Joaquín Caro y les da para un consejero. Me parece una tontería, porque nosotros estábamos dispuestos a darles no uno, sino dos consejeros. No entiendo la estrategia. Van a meter un consejero, pero no van a poder votar. Al utilizar esas acciones no pueden votar en el cese y nombramiento de consejeros, no pueden votar ni elegir. No me ha dado tiempo a hablar con ninguno de ellos ¿Nombre? No nos han dicho nombre. Estamos acostumbrados a estas candidaturas con incógnitas", ha indicado Haro tanto en Canal Sur Radio como Radio Marca.

LA ALTERNATIVA

"Que surjan alternativas es sano. Es sinónimo de que hay movimiento accionarial y el bético de base puede elegir quién quiere que le gestione. Pero esta alternativa no creo que esté muy bien medida. Cuando hablo de falta de lealtad, pese a que están legitimados, me refiero a que están haciendo declaraciones que no ayudan al Betis, porque no es el momento oportuno. Por puntualizar, por 'momento oportuno', no me refiero al momento de la temporada, sino a que algunos de ellos estaban negociando conmigo, a que algunos de ellos iban a entrar en el consejo 20 minutos antes de presentarse... Obviamente, si el equipo no va bien, se presenta gente, pero esto no deberíamos convertirlo en un plebiscito cada tres meses. No puede haber juntas cada dos por tres".

"¿Desestabilización? Tal y como se está planteando, sí. Si hubiese un proyecto o una estrategia, vale, pero... Creo que no van a ir a ganar la Junta. Han pedido proporcionalidad y están usando a Serra, que no entraría en lo deportivo, para intentar ganar".

"¿Los folios de Serra? No me gusta que salga algo así. Tiene que ver con el puesto de trabajo de una persona, con un ejecutivo, y no estoy de acuerdo con que salga ese tipo de información".

SU GESTIÓN

"En lo deportivo, no están saliendo las cosas, pero no es lo ùnico. Las acciones de esta gente se han multiplicado por diez... Tenemos un proyecto serio, un director deportivo serio, un entrenador con bagaje... Decir que todo va mal no es verdad. Ahora no va bien por la misma razón que el Villarreal hace dos años coqueteó con el descenso. Hay veces que un grupo no encuentra el entorno adecuado. El Betis en el que yo entré era de cuareta y tantos millones y eso también hay que valorarlo, porque parece que manejamos un presupuesto regalado... A veces las cosas no salen".

"Entiendo a cualquier aficionado que haga incluso una enmienda a la totalidad. El último ha sido un año muy malo. Los béticos pueden manifestarse en contra de la gestión del club que me parece sano, pero debemos pedirle ideas al nuevo proyecto".

"¿Estadísticas negativas? Estadísticas hay de todo tipo. También soy el presidente que más tiempo ha tenido, tristemente, el equipo en Primera. Y que se entienda el "tristemente". A ver, tenemos un apoyo accionarial mayoritario, en acciones y accionistas, que nos ha permitido superar nueve juntas. Si echas la vista atrás, las temporadas no han sido malas, en absoluto. La pasada, sí, pero todo no es malo. Y, cuando algo es malo, hacemos cambios.Y esos cambios se hacen en la junta general de accionistas, no en los medios, en Twitter.... La oportunidad en Europa se perdió porque se generó... Cogéis el rábano por las hojas. Tomáis la estadística que queréis y a mí me gustan las estadísticas, pero...

JOAQUÍN

"Se le olvida que el capitán del Betis tiene un 2%. Hay que tener respeto por el capitán, que es el mejor embajador del Betis ahora mismo y que además es accionista. Os quedáis con el tema de desestabilizar y yo creo que el mensaje más importante es el de la unidad. No se puede separar bético buenos o malos por una declaración. Hay una junta general que se está convirtiendo en un plebiscito sobre esta gestión y él, porque ha querido, ha dado su opinión y hay que respetarlo. Su hubiera opinado de otra forma, yo lo hubiese aceptado, como acepto la opinión de otros que se han declarado del lado de Lorenzo e incluso les he llamado para decirles que sigo teniendo la misma consideración de ellos".

LAS CUENTAS

"El fondo de maniobra es la diferencia entre el pasivo circulante y el activo circulante. En cualquier empresa, eso sería un problema importante, pero no en el fútbol. Es, en cualquier caso, una cifra que hay que cuidar y que sea lo menos negativa posible. En enero, no hace falta vender obligatoriamente y debemos buscar ingresos por distintas vías, pero los traspasos son la forma más clara de ingresar dinero y sí, tenemos que vender, pero no en enero, sino antes de que acabe el ejercicio, en junio".

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

"Yo estoy trabajando para que eso no se produzca. El Betis va a hacer lo posible por evitar que el club tenga fondos propios negativos y no quiero llegar a eso, pero... Ahora mismo, la mitad de los accionistas minoritarios, con menos de 10 acciones, está apoyando a Serra y la otra mitad a mí. Y, si le sumas el resto de béticos con más acciones, estamos por encima".