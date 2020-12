Pellegrini, sobre la polémica con Joaquín, la enfermería y el camino más corto hacia Europa

Manuel Pellegrini no suele regatear en las conferencias de prensa. Responde a todas las preguntas. Lo que ocurre es que lo hace con mesura y tremenda coherencia. Por ejemplo, este miércoles, en la previa del partido de la Copa del Rey ante el UCAM, no ha tenido reparo en entrar a hablar sobre la polémica que ha generado el hecho de que Joaquín Sánchez se haya decantado, de cara a la próxima Junta General de Accionistas, por Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

Ahora bien, el chileno ha insistido en que lo imporante es la Copa y que la va a afrontar como si de un partido de LaLiga se tratase, ya que se trata, como suele decirse, del camino más corto hacia Europa. Estos son los asuntos que ha tratado el preparador verdiblanco:

LA ENFERMERÍA

"Álex (Moreno) tiene un esguince en el tobillo y Sidnei también sigue con su lesión muscular, por lo que no van a estar, pero Claudio Bravo ya está en disposición de jugar . Veré con Doblas cómo está Claudio, porque sabemos todos lo que nos puede dar, pero eso, más que un problema, es una solución. Lo importante es que estemos centrados en sacar el partido adelante".

LA COPA DEL REY

"Es un torneo importante, otra manera de intentar buscar un título, un camino distinto hacia Europa... Está claro que, por el formato, hay equipos que están en Europa que no pueden poner a los mejores, por lo que puede ser una buena oportunidad para nosotros, pero no debemos olvidar que los equipos menores apuestas fuerte".

"No creo que no haya nadie que no tenga ilusión por jugar la final de cualquier torneo y la manera de intentarlo es ganar al UCAM en su campo, haciendo un partido intenso, porque ellos lo van a hacer, seguro, y la diferencia entre las categorías no es tanta. Espero que ganemos el partido y con buen fútbol. No miramos si es Copa o Liga; daremos todo en las dos competiciones y llegaremos hasta donde podamos".

EL RUIDO EXTRADEPORTIVO

"Es una junta importante para el club, pero nosotros estamos centrados en los partidos, porque jugamos mañana, el domingo, el miércoles... Joaquín es accionista y está en su derecho, pero, como todos, está centrado en los partidos. Con Joaquín, como con el resto, hablo siempre, y, como dije, los accionistas tienen derecho a dar su opinión y pocas personas conocen mejor el Betis que él. No creo que ese asunto le vaya a sacar del partido".

EL UCAM, LÍDER DE SU GRUPO

"El hecho de que vaya punturo significa que está en un buen momento. Es un equipo de mucha intensidad en su juego, fuerte en defensa... Jugó aquí contra nuestro filial, tiene buenos jugadores y una idea clara de fútbol".