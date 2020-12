Martín Montoya: "Somos un gran plantel"

El verdiblanco Martín Montoya se mostró satisfecho por el pase del equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey, más allá de que fuera el encargado de abrir la lata en La Condomina tras la filigrana de Joaquín. "Ellos han tenido ocasiones bastante claras. Hemos tenido un susto, sí que es verdad que hemos tenido el control del juego. Hemos podido hacer el primer gol y muy contentos por haber pasado", admitió en la zona mixta.

"Es importante para mí el poder reencontrarse, el poder hacer un buen partido. Muy contento por la victoria y por pasar. Al final somos un gran plantel. Todos estamos luchando día a día para tener un hueco en el once. Estaba cerca del área y no me lo he pensado y ha entrado", confesó Montoya, que también valoró positivamente la presencia de público (con aforo reducido) en el estadio pimentonero.

"Es un aliciente muy bonito, quieras que no se echa de menos el aliento de la afición", reconoció en una breve comparecencia postpartido.