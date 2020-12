Pellegrini afronta "un nuevo juicio" pidiendo "convicción, concentración y calidad"

Afirmaba Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante el Granada que, "en esta actividad, todas las semanas hay un nuevo juicio. Cada partido es distinto; lo importante es mantener la convicción en los momentos negativos, exigir un patrón de juego a los jugadores, con sus matices según el rival, y tampoco creerse el mejor cuando se gana. Cada partido exige el 100% en concentración y calidad". Y es que el chileno considera que el Granada "es un rival muy difícil de ganar, con un estilo muy definido, que ha tenido gran éxito y juega en Europa", por lo que aboga por "hacer un muy buen juego para sacar los tres puntos. Tiene una mecánica de juego muy definida, por lo que habrá que adaptar" alguna mecánica particular en relación al rival, "pero los resultados provienen de una manera en la que uno mejore su propio equipo. Es importante seguir con rendimientos altos".

En este sentido, entiende que las cargas de trabajo son similares, aunque el Betis no esté en una tercera competición, como sí los nazaríes: "Si pensamos que nos va a beneficiar algo del rival, no es el mejor camino. No creo que el Granada a estas alturas del campeonato tenga un desgaste físico; en febrero o marzo podría ser, pero no pensamos en eso como una forma de ganar el partido, sino en superarles en defensa y en ataque. La clasificación está muy apretada; ahora, tenemos dos partidos muy importantes ante rivales cercanos. A esta altura de la competencia no hay razón lógica para fijarse objetivos; es el desarrollo de los partidos el que te determinará la posición a la que puedes aspirar".

Además, Pellegrini analizó otros asuntos de la actualidad bética:



EL EQUIPO ENCAJA MENOS GOLES

"Esa irregularidad en materia defensiva ha sido en toda la temporada: empezamos sin encajar, después con expulsados y con el ímpetu de ir a por el partido uno se abre más y deja espacios... Con el Athletic y Eibar, concedimos, y el equipo se ha vuelto a concienciar a no dejar espacios, a no conceder tantos goles. Ojalá se mantenga, porque es difícil marcar cuatro goles por partido para ganar. Hay que ser intensos los 90 minutos para no encajar goles"



DOS DELANTEROS

"En mi carrera he jugado con muchos sistemas, pero no es importante eso, sino los rendimientos. Todos los sistemas son válidos. Normalmente, buscamos el rendimiento de los jugadores en su mejor momento. Está la opción de jugar con dos delanteros porque tenemos muchos delanteros, mucha gente ofensiva que puede jugar en diferentes conceptos tácticos"



LESIONADOS Y TOCADOS

"Aitor Ruibal no tiene problemas. Álex Moreno ya está recuperado de su esguince de tobillo y Sidnei sigue con su evolución, así que esperemos que esté para la semana que viene. También están fuera Víctor (Camarasa) y Bravo, que tuvo un problema muscular en el gemelo ayer en el entrenamiento. No grave, pero no le permite estar este partido"



ESTADOS DE FORMA DISPARES

"Uno tiene que exigir el máximo rendimiento a los jugadores. Aitor siempre ha tratado de rendir a su máximo. Todos los jugadores tienen sus limitaciones, pero deben rendir cerca del máximo de lo que puede dar. Aitor está en su mejor momento, con entrega y sacrificio; es joven y tiene mucho que mejorar. ¿Carvalho? Algunos jugadores tendrán momentos más altos o mas bajos. Todos sabemos lo que nos puede dar William, que es un jugador muy importante para lo que logramos en el campo, y lo va a seguir siendo"



PÚBLICO EN LAS GRADAS

"Es un ambiente que echábamos de menos, si bien no estaba lleno, pero cambia el ambiente. Esto sin público pierde muchísimo. Hay que entender también en que estamos en un momento delicado de salud. El por qué una competencia y no la otra es difícil de entender; debería ser permitido un aforo menor... Mientras antes vuelva sin riesgos de salud (la gente), esta actividad lo va a agradecer"