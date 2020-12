El posible once del Betis ante el Granada

Tras haber sumado cuatro de los últimos seis puntos en liza, el Betis se presenta este domingo en Granada (16:15 horas) con la firme intención de prolongar su buena racha liguera para tener un fin de año 2020 plácido. Con la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey bajo el brazo, después de eliminar al UCAM Murcia (0-2), los de Manuel Pellegrini deben cumplir en la visita al europeo conjunto de Diego Martínez antes de recibir al Cádiz en una nueva jornada intersemanal y acabar ante el Levante el 29-D.

El míster chileno hizo algunas rotaciones en La Condomina, si bien, con las bajas acumuladas y el regreso de efectivos como Mandi y Bravo, compuso un once con bastante apariencia de titular, ahora o a principios de curso. El rendimiento del franco-argelino fue discreto, no así el de Joaquín, ovacionado al dar la asistencia del primer tanto y retirarse para, posiblemente, descansar de cara a la cita en el Nuevo Los Cármenes. Otros, como William Carvalho o Sanabria, no demostraron tampoco gran cosa, aunque la plantilla es corta de efectivos disponibles, por lo que varios repetirán.

Lo más lógico no era que Bravo forzara en el torneo del K.O., aunque su compatriota le dio la cita frente a los universitarios para que recuperara ritmo, razón por la que el ex del Manchester City debe saltar de nuevo de inicio ante el Granada. Emerson estará en el lateral derecho y, salvo recuperación exprés de Álex Moreno, Miranda volverá a ejercer en el izquierdo, con Bartra en el eje de la zaga junto a Víctor Ruiz (más probable) o Mandi. El ex del Reims tuvo varios errores, pero también el otrora zaguero del Besiktas, que ha acumulado varios compromisos seguidos y podría dejar su sitio al de Châlons-en-Champagne, que formaría con Marc la pareja preferida del entrenador desde el inicio.

En la medular, Guido Rodríguez es fijo, acompañado en el doble pivote por Guardado (mucho mejor) o William Carvalho. Hasta ahora, el mexicano venía actuando escorado, pero brilló en la que ha sido su posición natural en los últimos años. Bien es cierto que la cita copera ofrece pistas: el internacional portugués fue sustituido al descanso, en principio sin problemas físicos, lo que podría indicar que estará en tierras nazaríes, mientras que el centrocampista criado en el Atlas aguantó hasta el epílogo.

Aitor Ruibal, con asistencia y gol en los dos choques ligueros más recientes, cuenta con plaza segura en la línea de mediapuntas junto a Fekir, éste con mayor libertad, mientras que Joaquín parte con ventaja sobre Tello para ocupar el flanco izquierdo, presuponiendo que Pellegrini no desea repetir con William por dentro y el 'Principito' de nuevo como falso interior zurdo. Arriba, Borja Iglesias mantiene muchas opciones de ser titular otra vez, ya que no tuvo minutos frente al UCAM, cuando Loren acabó supliendo a un Sanabria que se retiró con molestias.