Musonda, 16 meses K.O., ve la luz al final del túnel

Iba para estrella. Parecía, como dijo alguno de sus excompañeros, "un jugador de Play Station". Pero, como la de otras muchas promesas, la estrella de Charly Musonda Jr. se fue apagando, casi hasta desaparecer. El ex del Real Betis sólo cuenta 24 años y su valor de mercado ha bajado hasta el millón de euros, según Transfermarkt.

Las lesiones no le han dejado jugar apenas un partido completo desde que abanadonase Heliópolis, y eso que el Chelsea FC también le prestó al Celtic de Glasgow o al Vitesse, su club satélite en Holanda. Mientras desde el Anderlecht le recuerdan que se fue excesivamente pronto de su cantera y que por ello está fracasando, Musonda sigue luchando por dejar atrás una lesión que le tiene apartado de los terrenos de juegos desde hace 16 meses. Ni más ni menos.

Ahora, según informe Het Laaste News, el extremo belga ha terminado su rehabilitación y está preparado para volver. Con el Chelsea sub 23, claro. Si hasta enero responde bien, no descartan volverlo a ceder, para intentar que tenga regularidad y empiece a mostrar lo que prometía, que no era poco. Aún tiene contrato como 'Blue' hasta 2022.