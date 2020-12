Víctor Ruiz: "Estamos siendo muy irregulares"

El verdiblanco Víctor Ruiz apostó por pasar página cuanto antes y no evitó admitir que los nazaríes fueron mejores este domingo, más allá de las polémicas arbitrales. "Con el penalti se pone todo muy cuesta arriba desde el principio. A los pocos minutos han vuelto a marcar y ya ha sido prácticamente imposible. Ahora es difícil analizar así tan rápido, pero está claro que han sido superiores, han sido mejores, han aprovechado las oportunidades que han tenido", afirmó.

Sobre los problemas concretos del equipo en el Nuevo Los Cármenes, apuntó a las desaplicaciones tanto delante como atrás. "Falta tanto delante como detrás hacer más, porque así nos está costando mucho. Veníamos de unos partidos buenos, siendo bastante serios en la parte defensiva. Pero, intentar ahora corregir los errores el miércoles contra el Cádiz. Nos habíamos planteado el hecho de ser regulares, pero sí que es verdad que estamos siendo muy irregulares", aseguró.

"No he podido verlo (el penalti). Yo sé que saco el balón limpio. A mí no me da tiempo a verlo. Lo hemos intentado a pesar del resultado. En muy pocos minutos ir 2-0, no ha podido ser. Sobre todo en la segunda parte con más posesión, más ataque, pero poca pegada, y así es difícil. Con 2-0 tan pronto ellos lo han hecho muy bien y nos ha costado muchísimo más remontar. Dos goles en contra es complicado", concluyó.