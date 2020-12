La "propaganda", el ADN de Haro el "dictador", la "reprobación" de López Catalán... duras críticas

Hasta 22 accionistas béticos han solicitado intervenir antes de la aprobación del punto 3 del orden del día. Juan Carlos Ollero se ha ganado una ovación al iniciar el turno de intervenciones con esta frase: "Después del rato que hemos dedicado a propaganda, me parece una descortesía el tiempo que tienen los béticos para intervenir. Todo lo que dicen es insuficiente y muy difícil de cumplir. Han pasado del puesto 10 de LaLiga al 15".



Fernando Melendo: "No nos gusta Javier Tebas, no beneficia en nada al aficionado, pero los señores consejeros lo apoyan. ¿Qué pasa con las peñas? Hay muchas carencias. En el fútbol hace falta el veneno y la garra, no tanto ciencia empresarial".



Enrique Prieto: "Todos los que estamos aquí somos béticos y me han dolido las palabras. Espero que cambien su hoja de ruta. Los béticos queremos estar en Primera división, pero de otra manera. Dicen que en gestión económica han incrementado los ingresos, pero cuanto más ingresan menos ganan ustedes".



Un presidente sin ADN bético

Gonzalo Pérez: "Antonio ha dado en el clavo. Hace falta ADN bético, pero tenemos un presidente del que no hay constancia de que sea bético. Usted sabe que si hace una votación a todos los socios y accionistas no sale presidente ni de la comunidad de vecinos. Falta liderazgo, beticismo y ambición. Aquí lo que le importa al bético es que entre la pelota y eso no lo han conseguido. Su actitud es más de un dictador que de un presidente. Eso es lo único que desestabiliza. Esto es una cuestión de ustedes o el Betis".



Álvaro Domínguez ha arrancado los aplausos al manifestar que "usted dijo que si este año no salía bien, se iba. El Betis, con estas personas, sigue igual que hace 3 años. ¿Qué está contando de crecimiento? Usted ha llamado pesetero al señor Lorenzo Serrar Ferrer. Hoy en día quién no está en Europa no es nadie. Contengan la risa. Usted no era socio antes de 2014. Señor Ángel Haro, usted no merece ser presidente del Betis y antes o después lo echaremos de aquí".

Luis Lozado: "No podemos aprobar la gestión del club. No sabemos lo que pasará aquí dentro de un rato, pero sí pedimos que miren por el Betis. Viva el Betis".



Antonio María: "No se percibe fuerza ninguna en la Federación ni en LaLiga".



Fernando Jiménez ha pedido el voto para Serra Ferrer, ha propuesto "la reprobación de José Miguel López Catalán" y ha reprochado a Antonio Cordón las palabras en las que indicaba que hay gente que quiere que pierda el Betis. "¿Usted nos va a dar clase de beticismo? Ya quisieran los otros 17 equipos de Primera tener esta masa social. Yo propongo la reprobación de José Miguel López Catalán. Estamos en una mediocridad absoluta. No ganamos a nadie". Además, ha anunciado que ha "interpuesto una querella contra el presidente de las peñas sevillistas y creo que no me corresponde a mí. Es un hecho muy grave y aquí no se ha hecho nada".



Los goles de Borja Iglesias

Jesús Carreño: "Con respecto a los vídeos, decirles que los goles de Borja Iglesias no han salido. A ver si en el siguiente los ponen. ¿No tendrá usted nada que ver otra vez con los fichajes?", le ha preguntado a López Catalán. Señor Cordón, usted no tiene la culpa de lo que ha dicho, sino que nadie le ha dicho que aquí el bético solo quiere ganar, ganar y ganar. No hay nadie que le inculque los valores del beticismo".



Armando González ha recriminado a los dirigentes la vinculación con una casa de apuestas y la imposibilidad de responder al tuit que lo anunciaba.: "Respetáis más a los vecinos que a los propios béticos".

Otra crítica a Antonio Cordón

Antonio Ruth: "Vengo en representación de una serie de accionistas minoritarios. Señor Cordón, soy el socio 2.439 y traía en brazos a mi hijo. No nos dé lecciones de beticismo a quienes no dormimos cuando perdemos. Los béticos sí sabemos de esto y nos duele mucho".