Serra: "Filtraron lo de los folios porque están nerviosos"

Serra Ferrer se ha saltado la 'jornada de reflexión' para seguir hablando sobre la Junta General Ordinaria de Accionistas del Real Betis que se celebrará en la tarde de este lunes. Así, el de Sa Pobla se ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para decir, entre otras cosas, que "esto no va de tener un carné, sino de tener conocimiento y de acertar", en referencia a la gestión de Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

Serra ha indicado que la filtración de los folios sobre la que se sustentó su marcha se debió a que los actuales dirigentes "están nerviosos" y que el hecho "supone una falta de respeto al propio Betis".

"Nosotros iremos a la junta para analizar la temporada 19/20, no para acudir a unas elecciones, lo que ocurre es que hay puntos del día que pueden centrarse en esa cuestión. ¿Yo el proyecto? Yo puedo ayudar a dar mi opinión y criterio, por el conocimiento qe tengo del Betis".

"¿Que yo quiero volver para cobrar? Eso está dicho con mala intención por parte del presidente del Betis, aunque cobrar no es ilícito para un profesional, creo yo. Además, cuando yo estaba, el tema económico lo llevaban Josemi (Catalán) y Federico (Martínez Feria). Ellos decidían cuánto pagar. Yo proponia nombres, unos se hicieron y otros no. Sin ir más lejos, yo propuse a Pellegrini, no se le pudo pagar lo que pedía y no llegó", ha alegado.

"En mi lista estaba Rubi, sí, pero también 'Bob' Martínez o Pellerini", ha añadido Serra, dejando después entrever que Rubi no era, ni de lejos, su primera opción.

Sobre su presunto abandono de la cantera, ha dicho que no sólo "es mentira", sino que además le "molesta".

¿Qué haría con Cordón, si entrase en el club?

"Cada año ha habido un promedio de dos entrenadores, más secretarias técnicas, directores deportivos... Ha sido un despilafarro. Hay que hablar con todos, tener comunicación... Es que no trabajamos para Haro y Catalán, sino para el Betis".

La decisión de Joaquín

"Yo respeto su decisión. Y no me siento aludido. Él habla de que no quiere volver al pasado... Yo con Joaquín tengo una excelente relación. El otro día, sin ir más lejos, nos encontramos en un restaurante y nos dimos un abrazo".

¿Le da miedo el descenso?

"La verdad es que no, pero hay que huír de este conformismo y de los objetivos menores. Pero hay que tener en cuenta que grandes plantillas han acabado en Segunda división. Así que no hay que olvidar del todo el pasado, sino saber de dónde venimos".