Pellegrini, sobre el tiempo de baja de Carvalho y Bartra, el puzzle del medio campo, los fichajes...

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha abordado en sala de prensa este martes el problema añadido de las bajas, que afectan especialmente al centro del campo, aunque espera contar sin problemas con su único pivote sano, Guardado, que "tuvo una indisposición el día antes del partido en Granada, pero reaccionó favorablemente y está en la lista", aunque lamenta que William Carvalho vaya a estar "un tiempo fuera, 3-4 semanas, por su problema de aductores; no es una lesión corta, así que por lo menos en el mes de enero no jugará".

A este respecto, no son los únicos contratiempos para el chileno: "Sin lugar a dudas, son bajas importantes. Emerson y Guido se pierden este partido por tarjetas. Paul habría sido muy útil para la Copa y estos partidos, aunque esperamos que esté la próxima semana ya. A ello sumamos a Canales, que es fundamental para nosotros, y Camarasa. Encima, Bartra tiene un problema en el tendón y, aunque vamos a evaluarlo, seguramente no pueda estar disponible mañana. Vamos a ver cuál es el mejor once que podemos formar".

A renglón seguido, Pellegrini se refirió a otros temas de actualidad ante los medios:



SOLUCIONES EN EL FILIAL

"Viene una cantidad importante de jóvenes, que está participando activamente o no con nosotros. Abdoul (Bandaogo) no se está entrenando ahora con nosotros. Está Raul y otros a préstamo (Robert y Edgar) con mucho futuro. Para esta situación, contamos con Fran Delgado y Geovanni"



IRREGULARIDAD

"Hacer aseveraciones a estas alturas para juzgar una plantilla es apresurado. No hemos podido conseguir regularidad, eso es cierto. En varios partidos terminamos con portería a cero, algo fundamental, pero somos el equipo al que más goles han hecho. Necesitamos tiempo. A final de temporada, se hará una valoración. Con tres puntos más, seriamos séptimos y sería una posicion más adecuada a nuestro verdadero nivel"



DECEPCIÓN

"Es importante tener la mentalidad de que el equipo llega exigido siempre, no sólo tras una derrota. Intentamos inculcar esa mentalidad ganadora. Cada partido es distinto. Nos jugamos siempre seguir progresando. Ésa es la idea. Nos habría gustado mantener la racha ante un equipo dificil que está jugando en Europa como el Granada, pero vamos a intentar conseguir los tres puntos ante el Cádiz. Ojalá pudieramos agarrar esa racha más larga. Tenemos confianza en no cometer errores que nos permitan conseguir ese objetivo"



SISTEMA Y GOLES EN CONTRA

"Ha sido más producto de errores personales que de sistemas, que todos son buenos y funcionan si el rendimiento es óptimo. No es normal que nos señalen siete penaltis en 14 partidos. Consideramos siempre fórmulas para mejorar"



PRÓXIMO RIVAL

"El Cádiz tiene el estilo de juego muy claro: entrega la posesión y sabe defenderse muy bien. Ganó a Barcelona y Real Madrid, lo que da idea de lo complicado del partido de mañana"



ERRORES DE CONCENTRACIÓN

"Se mejora con trabajo, repitiendo situaciones que se producen durante los partidos, aunque el fútbol son décimas de segundo. Trato de inculcarles que tiene que haber concentración y comunicación constantes. No sólo en el Betis; nos falta hablar más en el campo para tener actuaciones conforme a la categoría que tienen individualmente"

FICHAJES INVERNALES (CESIONES O INTERCAMBIOS)

"El prpoblema del mercado de enero ya lo había comentado. El club tiene una masa salarial más alta de la que se puede tener. Es trabajo de la directiva tratar de ver si se puede solucionar. Hablo normalmente con Antonio Cordón y al menos una vez a la semana con Ángel y José Miguel para ver lo que podemos hacer"

JUNTA Y CORDÓN

"En cuanto al campeoanto, es cosa de mirar la tabla. Hay 8-9-10 equipos metidos en cuatro puntos. Ganar o perder un partido te lleva del 7º al 14º puestos. Son partidos estrechos, con casi todos los rivales muy iguales, a excepción de los más grandes. Esa aseveración es una realidad estadística, lo que no quiere decir que nuestra mentalidsd siga siendo estar lo más arriba posible. Estamos el 12º. Esperamos mejorar. El eqipo tiene que hacerlo mejor en la segunda vuelta para estar arriba, empezando por sumar de tres contra el Cádiz"

"Conozco muchísimo a Antonio, que es un gran profesional. Lo único que desea es tener un buen proyecto en el Betis. Creo que se malinterpretaron sus palabras. No creo que quisiera decir que los béticos quieren que no gane el equipo. Se referiría a los hinchas del Sevilla"

"Está claro que, mientas más estable y unida sea una institución, internamente y externamente (con sus hinchas), mejor. En la junta ha podido haber diferencias de opinión, pero no creo que eso signifique ser enemigos. Terminado este capítulo, van a estar todos los béticos unidos para llevar al Betis lo más alto posible"

"Es importante para la directiva actual, con Ángel y Josemi al frente, sentirse respaldada por un número importante de socios. Todos sabemos que es un momento complicado en lo económico. Todos deseamos volver a tener potencial, como en la grada. Los primeros interesados son ellos"



SUPERLIGA EUROPEA

"Me parece una muy mala idea. Ya está la Champions, que hay que ganarse en la Liga interna. Veo la Premier, LaLiga, con niveles importantes, que permiten que constantemente ganen competiciones internacionales. El sistema demuestra que están los estadios llenos"