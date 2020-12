El Inter, otro obstáculo a un posible regreso de Ceballos

Pese a ser una petición expresa de Arteta y a que seguir en el Arsenal era su deseo si no podía venir al Betis, no está siendo un buen año para Dani Ceballos. Juega con asiduidad, pero no está siendo indiscutible en los 'Gunners' y a eso se une que el equipo londinense está peleando por evitar las últimas posiciones en la Premier League y que su técnico está en la cuerda floja.

Si a eso añadimos que Zidane no cuenta con él y que aún le quedarían dos años de contrato con el Real Madrid no es de extrañar que empiece el baile de candidatos con la apertura de un nuevo mercado. Y eso que aún tiene contrato con el Arsenal hasta junio.

Según asegura el 'Corriere dello sport', el centrocampista utrerano estaría ya entre los objetivos del Inter para la próxima temporada. Ambos clubes ya negociaron la venta de Achraf el pasado verano y hay una buena sintonía entre ellos. Según este mismo medio, el jugador sería del gusto de Antonio Conte, que busca un centrocampista "mixto dentro del terreno de juego, capaz de crear juego y poder jugar en otras posiciones".

El futbolista no ha dejado en estos años de mandarle guiños al Betis, pero el club verdiblanco le dejó muy claro a comienzos del pasado mercado que no tenía, por su situación económica, opciones de optar a su cesión, ni aunque ésta fuera gratis. Y salvo que haya alguna venta importante, tampoco la tendrá el próximo verano, cuando Ceballos vuelva a ponerse en el escaparate del club madridista, tal vez por última vez.