El ex del Betis Juande alarga su carrera con otra Liga exótica

El ex del Betis Juande alarga su carrera con otra Liga exótica

Hace ya nueve años que se desvinculó del Real Betis, pero el canterano Juande aún es recordado. Aunque su nombre hace tiempo que no suena, sobre todo porque parte de su carrera deportiva la ha desarrollado en el extranjero, el alicantino no sólo sigue en activo con 34 años sino que este mismo lunes se ha comprometido para ampliar su trayectoria en una Liga en la que aún no había jugado.

Llevaba tres meses sin equipo, desde que el 9 de septiembre se desvinculara del Perth Glory australiano. Y este lunes se hacía oficial su fichaje por el que será el octavo club número de su carrera deportiva: el Kerala Blasters FC de la SuperLiga india.

"Estoy muy emocionado de ser parte de una gran franquicia como el Kerala Blasters FC, un club que tiene la mejor afición de todo el país. Me gustaría agradecer a la dirección del club esta oportunidad y no veo la hora de estar juntos. Tengo ganas de empezar con mis compañeros y con el cuerpo técnico para pelear juntos", asegura el ex bético.

Allí estará dirigido por el guipuzcoano Kibu Vicuña, ex de Osasuna y que llega tras ganar la I-League india, y concidirá con el ex de Las Palmas o Depor Vicente Gómez y con el internacional burkinense Bakary Koné.

Tras el Betis pasó por las ligas belga (Westerlo), Serie B italiana (Spezia) y australiana (Perth Glory), además de vivir etapas en España en la Ponferradina o el UCAM Murcia.

Juande se encuentra actualmente en su cuarentena obligatoria en el hotel del equipo y pronto comenzará a entrenar. Previsiblemente no llegará a tiempo para debutar ante el Mumbai el 2 de enero.