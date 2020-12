Pellegrini confirma el 'milagro' de Canales: "Es la mejor noticia, para él y para el Betis"

Poco más de un mes después de la lesión sufrida el pasado 17 de noviembre en el encuentro España-Alemania disputado en La Cartuja de Sevilla, Sergio Canales está recuperado tras llevar a cabo un intenso trabajo en el que ha tenido una gran importancia el tratamiento que el jugador ha seguido en su domicilio. En un vídeo que el propio jugador del Real Betis ha compartido en redes sociales, se pueden apreciar los distintos remedios (ungüento en la zona afecta, por ejemplo) y tipos de ejercicios (bicicleta dentro de la piscina) que ha realizado para acortar un plazo de recuperación que, en principio, se estableció en unos tres meses.

El vídeo era esperanzador de cara a que el Betis pudiese contar con uno de sus jugadores franquicia en el derbi con el que comenzará 2021 en LaLiga. No obstante, Manuel Pellegrini ha ido aún más lejos al confirmar en la tarde de este lunes que Canales no sólo estará disponible para jugar contra el Sevilla, sino que incluso "tendrá unos minutos ante el Levante".

"Canales se está entrenando muy bien, es un profesional con una gran capacidad de recuperación. Ha estado trabajando al cien por cien toda la semana y probablemente tenga minutos ante el Levante", aseguraba en rueda de prensa el técnico chileno, confirmando así el 'milagro' con un jugador muy necesario para el sistema de juego del Betis, ya que casi todos los balones pasan por sus botas.

"Es un profesional que siempre dedica al cien por cien en estar apto para jugar. Lo da todo en la cancha y cuando no está a tope, se pone rápido. Que esté disponible ya es una muy buena noticia, para él y para el equipo, porque necesitamos su mejor versión", ha añadido un Pellegrini que tiene claro que no va a reservar a nadie pensando en el derbi. Ni a los tocados, ni a los apercibidos Guido Rodríguez y Fekir.

Pellegrini ha remarcado que los tres puntos en juego ante el Levante "son muy importantes para escalar en la clasificación" en un momento muy importante de la temporada. "Quedan cuatro partidos para acabar la primera vuelta y hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Vamos a Valencia con la mentalidad de ganar".

"Venimos de enfrentarnos a equipos como el Granada o el Cádiz, que se cierran bien, estrechan la marca... El Levante es un equipo más creativo, con jugadores técnicamente muy buenos. Hay que tener cuidado con las marcas y no dejarles crear espacios, pero también nos permitirán jugar más", ha augurado el técnico heliopolitano, tan satisfecho como crítico con lo visto hasta ahora de su equipo.

Pellegrini hace balance: "No estoy conforme"

"Llevar siete puntos de 12 es una racha que, si proyectamos a todo el campeonato, nos pone con más de 60 al final de temporada. Vamos a intentar estar lo más cerca posible de ese parámetro, unas veces mejorándolo y otra seguramente peor", ha señalado Pellegrini a modo de balance a final de año.

"No estoy conforme. Me gustaría no conceder tantos goles, pero sí estoy contento con muchos partidos que hicimos, incluso en derrotas como contra Atlético y Real, ante los que fuimos superiores por momentos. Contra el Cádiz estuvimos muy aplicados en defensa, pero no tan creativos. Ojalá encontremos la regularidad y el equilibrio que estamos buscando", ha deseado, como propósito en 2021.