Pellegrini, sobre los posibles positivos en el Betis, la enfermería y los apercibidos de cara al derbi

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la tarde de este lunes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde ha atendido a los medios de comunicación de manera telemática para repasar la actualidad deportiva del equipo antes de visitar este martes al Levante. Una última hora en verdiblanco marcada por un resultado inesperado en la última ronda de test PCR a los que fue sometida la plantilla y que obligó, incluso, a retrasar a las 19:30 horas un entrenamiento que estaba previsto inicialmente a las 10:30 horas.

Pellegrini no ha querido dar nombres y ha pedido "esperar" a los resultados médicos que asegura que aún no han recibido. En este sentido, deja abierta la puerta desde a que todo se deba a una falsa alarma hasta, en el peor de los escenarios posibles, que haya más de un jugador afectado, ya que el chileno se ha expresado en plural al ser preguntado por este asunto.

"Vamos a esperar a ver qué dicen los exámenes médicos para saber quiénes estarán disponibles y quiénes no. Cuando tengamos notificación médica, responderemos a esa pregunta. ¿Más de un caso? Es malo hacer deducciones. No es porque esperemos más de un caso, es sólo porque no tenemos aún los resultados. Vamos a esperar", ha insistido Pellegrini en su comparecencia pública.

Lo que sí ha dejado claro es que cuenta con todo aquel que esté disponible, con indiferencia del número de tarjetas amarillas que acumule y de que el siguiente rival tras el encuentro en el Ciudad de Valencia sea, ni más ni menos, que el Sevilla: "Vamos con la intención de sacar los tres puntos y ya veremos después. Todos sabemos lo importante que es el derbi, pero creemos que tenemos la necesidad de estar concentrados en el partido ante el Levante".

"Estamos mentalizados en este partido y pensando sólo en el Levante. Pondremos al mejor equipo para ganar este partido y, luego, con los jugadores que están disponibles y sin lesiones ni sanciones, haremos también el mejor equipo posible para jugar contra el Sevilla", ha añadido el míster del Betis al ser preguntado, directamente, por si reservará a los apercibidos Guido Rodríguez y Fekir.

Los que no van a llegar, ni ante el Levante ni seguramente frente al Sevilla, son los lesionados Marc Bartra y Claudio Bravo, que siguen con sus respectivas hojas de ruta para dejar atrás los problemas musculares. "Bravo no ha mejorado, ni empeorado. Está siguiendo un periodo de recuperación, sigue cumpliendo las pautas y los tiempos marcados y trabajando para mejorar de su lesión muscular. Esperamos que en unos 10 días pueda estar con nosotros", ha pronosticado sobre su compatriota. Más o menos, el mismo tiempo espera estar sin el central catalán: "Marc empezó a trotar esta semana, aún tiene dolor, le falta unos días para empezar a entrenar con nosotros".