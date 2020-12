La sorprendente oferta que el Atlético ha presentado al Betis por Loren

El Betis prepara movimientos ante la inminente apertura del mercado invernal y cada día que pasa se da más por hecho que uno de los delanteros será el elegido para hacer caja. Opciones de salir tienen tanto Tonny Sanabria, como Borja Iglesias -en su caso se estudiaría una cesión- y Loren Morón, a quien le acaba de salir un pretendiente más que atractivo.



Según avanza la Cadena Ser, el Atlético de Madrid ha pensado en Loren para suplir a Diego Costa, que ha pedido salir del Atlético de Madrid en el mes de enero por motivos personales.



La noticia que avanza el citado medio asegura que la prioridad de Diego Pablo Simeone es Arkadiusz Milik, delantero centro del Nápoles que, curiosamente, también estuvo en la agenda del Betis el pasado verano, cuando el elegido finalmente fue Borja Iglesias.



El internacional polaco, no obstante, exigiría un esfuerzo económico considerable; pues las exigencias del club partenepeo siguen siendo muy altas a pesar del contexto de crisis económica derivado de la pandemia de coronavirus.



Es en este punto, en la búsqueda de una alternativa de bajo coste para Milik, donde ha salido el nombre de Loren Morón. No obstante, sorprenden las cifras que ofrece la Ser, que apunta a que el Betis estaría estudiando ya una oferta del club colchonero muy por debajo de lo que rechazó el pasado verano, cuando tasó al marbellí en 18 millones de euros y llegó a desechar propuestas que rondaban los 12.



Siempre según la citada información, el Atlético de Madrid habría puesto sobre la mesa de las oficinas del Benito Villamarín una cuantía de dos millones de euros por la cesión de Loren hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra de otros ocho kilos.



Loren podría no ser el único traspaso que cierre el Betis en enero. El club escuchará ofertas por Aïssa Mandi, que acaba contrato en junio y no ha alcanzado de momento un acuerdo para renovar, y por William Carvalho, por quien suspira su exentrenador en el Sporting Jorge Jesús, ahora a los mandos del Benfica.





