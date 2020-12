Pellegrini, sobre el Sevilla, Bravo, Canales, el mercado de fichajes...

Mientras que el entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha dejado su comparecencia para el día 1, el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha dirigido ya este jueves a los medios. Y lo ha hecho como siempre: con gran naturalidad y sin eludir pregunta alguna.

Estos son los temas tratados por el preparador chileno:

La enfermería

"Claudio Bravo está entrenndo prácticamente normal y evaluaremos ente hoy y mañana si está en la lista de citados. Víctor (Camarasa) tiene para un par de meses más y Tello no va a llegar al partido. El resto del plantel está disponible".

Dani Martín y Marc Bartra

"Sí, cierto. Se me olvidó. (Dani) Tuvo un problema en la rodilla y hoy está mejor, pero está descartado. Debe realizarse una resonancia. Bartra tampoco está considerado para este partido".

Derbi sin público

"Lo del público es una mezcla entre tristeza e impotencia, pero sabemos que detrás de nosotros, en sus casas, van a estar nuestros aficionados y así lo sentimos".

Sergio Canales

"Para él fue una alegría volver a jugar y el equipo rápidamente notó su presencia, por su calidad, los goles y la ascedencia que tiene en el juego. Evaluaremos con el doctor si está disponible para jugar más minutos. Al igual que con Bravo".

Así ve al Sevilla FC

"Está demostrando una solidez importante. Viene haciendo buenas campañas y este año, también. Pero, al igual que todos los equipos, también tiene puntos débiles y trataremos de explotarlos desde el primer minutos. Son tres puntos, como cualquier otro partido, pero hay una carga emocional importante y distinta. Y queremos ganar por el bético".

Los arbitrajes

"Es un tema más que complicado. El VAR aporta mucho en todo lo que no es criterio, y en eso el fútbol ha mejorado muhchísimo, pero le ha quitado peso a los árbitros. Ya no se sabe cuál es el oficial; ya no es uno, hay dos. Y las imágenesm de tanto repetirlas, dan para debate. Yo soy hincha del VAR para todo lo que no es criterio, e incluso ampliarlo; ojalá siga mejorando, porque se puede mejorar muchísimo más".

¿Se siente cuestionado?

"La estadística de goles en contra en importante, no cabe duda. Llevamos cinco partidos sinr recibir goles, por lo que puede decirse que están concentrandos. Son muchos y por diversos motivos, en cualquier caso, y hacer tres goles en el campo del Levante y no traerte nada es grave. Debemos mejorar en cuanto a concentración, ayudas... Y eso intentamos en cada entrenamiento. Yo no siento, desde el punto de vista personal, ninguna presión, más allá de la habitual de los técnicos. Yo sigo trabajando igual, con ilusión y tratando de hacerlo lo mejor posible. Intentateremos acabar el año de una manera normal. Y normal es tener aspiraciones de pelear por algún puesto europeo".

El momento del Real Betis

"Es una posición irregular: a pocos puntos de arriba y a pocos puntos de abajo. LaLiga está muy estrecha. Llegamos en un momento normal, aunque a todos nos gustaría estar muchísimo mejor. No creo que sea un momento de extrema gravedad, en cualquier caso".

El mercado de fichajes y la posible salida de Loren

"Sabemos que el club necesitará vender a algún jugador, pero todos los que están son importantes. Loren ha tenido minutos y su trabajo es importante. Contamos con él hasta final de temporada, auque habrá que estar atentos a las ofertas que puedan llegar".

Un deseo para 2021

"El año que se está yendo es difícil... Ojalá que sea mejor. Que se arreglen lo antes posible todos los temas de salud. Después de eso y la familia, viene el tema profesional, y espero que sea buena y que una institución tan popular como el Betis pueda desarrollarse".