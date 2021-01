La de Guido Rodríguez, una baja sensible para Pellegrini

Guido no estará ante la SD Huesca.

Llevaba apercibido unos partidos, también porque le quitaron la amarilla que vio en Los Cármenes, pero finalmente Guido Rodríguez no ha podido impedir ver la quinta cartulina en El Gran Derbi, por lo que se perderá el encuentro que disputará el Real Betis el próximo lunes en El Alcoraz, ante la SD Huesca.

Y no se trata de una baja cualquiera, claro que no. No ya por lo que aporta el argentino, que se ha convertido en fundamental, sino porque ahí Manuel Pellegrini cuenta con numerosas bajas. Todo apunta a que le llegará de inicio la oportunidad a Paul, aunque para ese partido aún queda un mundo.