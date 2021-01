Joaquín tranquiliza a los béticos

La noticia de los tres positivos en el Real Betis, previsiblemente, no variará demasiado el posible once inicial para el derbi de Manuel Pellegrini, pero sí que dejó un poso de preocupación entre los béticos, que ven cómo una nueva fatalidad afecta a su equipo en un momento clave de la temporada y antes del partido más esperado.



Sobre todo porque uno de los afectados es el capitán, Joaquín, quien juegue o no es un plus para el resto de compañeros en este tipo de duelos. De hecho, la última victoria bética en un derbi lleva su firma.



El gaditano se apresuró a tranquilizar a todos los aficionados a través de uno de sus perfiles en redes siciales y a pedir el apoyo para el equipo. "Como ya sabéis he dado positivo por Covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Lo que más rabia me da es no poder estar mañana con mis compañeros en el #granderbi. Desde casa me dejaré la garganta animando y apoyando. Vamos @realbetisbalompie !!! ????", escribía el de El Puerto en su perfil de Instagram.



Tanto él como Guardado, Montoya y Álex Moreno deberán estar en cuarentena hasta que el PCR dé negativo. Todo en un año en el que ya varios de sus compañeros de perdieron partidos por este motivo y que ha afectado, especialmente, a Martín Montoya, quien ya fue baja por positivos de familiares y ahora lo es por el suyo propio.



Y a ellos se añaden por lesión las bajas de Bartra, William Carvalho, Camarasa o Tello. El equipo de Pellegrini tendrá que luchar por llevarse el derbi con lo justo.